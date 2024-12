Artista brasiliense Hodari lança EP que transita entre o pop e o R&B

Com três faixas inéditas, o projeto é uma representação da jornada pessoal do artista - (crédito: Divulgação)

Nesta quinta-feira (12/12), o cantor e compositor brasiliense Hodari lançou o EP P*rn Star. Com três faixas inéditas, o disco explora jornada do artista em uma representação pessoal e íntima que aposta em uma faceta artística sensual. O projeto já está disponível nas plataformas digitais.

A sonoridade das canções transita entre o pop e o R&B alternativo, com influências de The Weeknd e Marvin Gaye para composições que exalam sensualidade e melodia. As letras exploram, por meio da leveza, as temáticas de amadurecimento e autoconhecimento. As canções convidam os ouvintes a embarcarem numa experiência sonora, na qual o desejo e a música se encontram de forma audaciosa e genuína.

Nos últimos anos, Hodari tem se destacado na cena nacional pelo estilo único, que mescla batidas modernas e versos com temáticas de identidade, relacionamentos e questões sociais. Já lançou o EP Praia y Sol e o álbum Hodari, em 2022. Sua carreira também é marcada por parcerias com renomados artistas, incluindo Urias, Marcelo D2, BK e Luedji Luna.