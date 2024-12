Nando Reis faz show privado para médicos e pacientes do hospital Sarah

Nando Reis encantou os médicos e pacientes do hospital Rede Sarah Kubitschek, na tarde desta sexta-feira (13/12), em um show privado com voz e violão. Durante a apresentação, Nando cantou alguns dos maiores sucessos da carreira, como Por onde andei, N e Pra você guardei o amor.

Entre o público de aproximadamente 400 pessoas, a paciente Letruska Antunes admirou o show do cantor, de quem é fã há muitos anos. "Foi muito emocionante pra mim. Já curto ele já muitos anos, amo MPB. Ele é um dos cantores que mais gosto", disse.

Quem também curtiu a apresentação foi Elita Pereira Tavares, que celebrou a oportunidade de assistir Nando ao vivo. "Sempre fui fã, me senti muito bem. Até comentei com meu filho que o pessoal daqui sara mais rápido, porque tem momentos felizes e agradáveis", contou.

Foi afirmando que "a vida é pra valer" que Nando encerrou o show, com uma mensagem de força ao som da música Marvin. O cantor desembarcou na capital federal para se apresentar na noite desta sexta no Centro de Convenções Ullysses Guimarães.

O poder da arte durante a reabilitação

O show de Nando Reis fez parte de uma ação do projeto Arte e Reabilitação, criado no hospital Sarah. O programa tem como objetivo proporcionar apresentações artísticas, incluindo teatro, dança e música, aos pacientes internados.

A médica Lúcia Willadino Braga destaca a importância do contato com a arte para os pacientes que estão se recuperando. "É muito bom para o paciente que está internado. As vezes está fazendo quimioterapia, as vezes está no pós-cirúrgico, então vem com a maca que tem rodas, assim como as cadeiras", explica.

Além de Nando, Fernanda Montenegro e Caetano Veloso também já se apresentaram no hospital.

Caetano em Brasília

Nando Reis se apresenta nesta sexta-feira (13) em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O show faz parte da turnê Uma Estrela Misteriosa e será composto pelas músicas do novo álbum do artista, além dos grandes sucessos que marcaram seus 41 anos de carreira.

Os ingressos estão à venda pelo site da Bilheteria Digital. As entradas custam entre R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada solidária).

Serviço

Nando Reis em Brasília

Data: 13 de dezembro (sexta-feira)

Local: SDC - Ulysses Guimarães, Brasília/DF

Horário: 21h (início do show)

Valores: poltronas a partir de R$ 100 (meia e solidário) e R$ 200 (inteira); cadeirante a partir de R$ 180 (meia); espaço bistrô para 4 pessoas a partir de R$ 1.000