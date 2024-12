'Se pá um podcast' indica filmes natalinos para assistir no feriado

Jingle Bell! O Se pá um podcast desta semana entrou em clima natalino e abordou sobre filmes que celebram um dos principais feriados do ano. Durante a conversa, os apresentadores citaram seus filmes preferidos e definiram um ranking com os três melhores no final.

Além de Pedro Ibarra, Ronayre Nunes e Yasmin Rajab, quem integrou a bancada desta vez foi Emanuely Araújo, que não negou o amor que sente pela série natalina Dash & Lily.

Confira o episódio e já aproveite para anotar as sugestões para assistir com a família durante as festas de fim de ano: