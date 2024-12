SBT e Globo farão transmissão conjunta para homenagear Silvio Santos

O SBT vai exibir a homenagem em um espaço dentro do Programa do Silvio Santos - (crédito: - Instagram @patriciaabravanel)

No próximo domingo (15/12), Globo e SBT farão uma transmissão conjunta durante o Melhores do Ano, premiação que ocorre no programa Domingão com Huck, da emissora carioca. Durante a cerimônia, Patrícia Abravanel estará ao lado de Luciano Huck para receber um troféu em homenagem ao pai dele, Silvio Santos. A transmissão está prevista para ser exibida entre 19h40 e 20h.

Além do troféu, Huck também vai mostrar um vídeo com cenas marcantes da vida do antigo apresentador do SBT. No momento em que Patrícia subir ao palco, o SBT vai exibir a homenagem em um espaço dentro do Programa do Silvio Santos. Patrícia fará um discurso em nome da família Abravanel.

A ideia da homenagem foi de Luciano Huck, que já teria conversado pessoalmente com a família Abravanel. A informação foi confirmada pela coluna NaTelinha. Silvio Santos morreu aos 93 anos, em 17 de agosto de 2024, em São Paulo. A causa da morte foram complicações geradas por uma gripe H1N1.

As duas emissoras já chegaram a fazer uma transmissão conjunta em 2003, devido a um informe publicitário. Na época Faustão e Gugu foram ao ar juntos em uma época em que os programas deles disputavam audiência.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori