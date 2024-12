Jamie Foxx leva pontos no rosto após ser agredido em restaurante

O ator Jamie Foxx foi agredido durante a comemoração de seus 57 anos, na noite desta sexta-feira (13/12). Ele estava com a ex-mulher e as duas filhas jantando em um restaurante de Beverly Hills, na Califórnia, quando uma discussão começou.

Segundo informações do site TMZ, clientes de outra mesa começaram a ser rudes e vulgares com Foxx, e ele pediu que parassem, já que estava acompanhado da família. Na sequência, uma pessoa arremessou um copo no ator, que atingiu o rosto e provocou um corte na boca, que precisou de pontos.

Um porta-voz explicou que o ator está se recuperando. "Jamie Foxx estava em seu jantar de aniversário quando alguém de outra mesa jogou um copo que o atingiu na boca. Ele teve que levar pontos e está se recuperando. A polícia foi chamada e o assunto agora está nas mãos da polícia."

Testemunhas do local disseram que a polícia foi chamada, por volta das 22h, devido a um relato de briga no local. Um boletim de ocorrência de agressão foi registrado.

Foxx não teria reagido às provocações, já que não estava mais no restaurante quando a polícia chegou. No entanto, o nome dele está incluso na investigação e ele será chamado para depor.