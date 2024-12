Peça teatral de Harry Potter chega ao Brasil em 2025

Nesta segunda-feira (16/12), a VME anuncia que a produção brasileira de Harry Potter e a Criança Amaldiçoada está marcada para 2025. Também estão abertas as inscrições para audições no site do espetáculo. Mais informações sobre datas e venda de ingressos serão divulgadas em breve.

O texto retrata uma nova geração de bruxos protagonizada pelo primogênito de Harry, Albus Potter. A produção estreou mundialmente em Londres, no ano de 2016, e rapidamente se tornou um fenômeno com distribuições em Nova York, Hamburgo e Tóquio. Com mais de 11 milhões de ingressos vendidos globalmente, a peça escrita por Jack Thorne é uma extensão do universo mágico de Hogwarts que marcou gerações.



A produção conquistou prêmios como o Laurence Olivier Awards e seis Tony Awards, incluindo Melhor Peça. De acordo com a Guinness World, teve a maior bilheteria semanal de todos os tempos de uma peça na Broadway e, atualmente, atraem cerca de 13 mil espectadores semanalmente. É a primeira vez que a apresentação chega em território nacional.