System Of a Down anuncia turnê na América do Sul com três datas no Brasil

Nesta segunda-feira (16/12), a banda americana System Of a Down anuncia uma turnê pela América do Sul, em comemoração ao retorno do grupo após 10 anos de hiato. Serão, ao todo, sete shows incluindo três em solo brasileiro, nos dias 6, 8 e 10 de maio, em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, respectivamente. Os ingressos estarão disponíveis a partir de 17 de dezembro, no site da Eventim.

Na capital paranaense, a performance acontece no Estádio Major Antônio Couto Pereira, com ingressos a partir de R$197,50. No Rio de Janeiro, a banda toma conta do Estádio Nilton Santos - mais conhecido como Engenhão - e com ingressos a partir de R$247,50. A última locação a receber o grupo de rock é o Allianz Parque, em São Paulo, com os mesmos valores do Engenhão.



Marcada pelo impacto no rock moderno, System Of a Down conquista fãs de todo o mundo desde 1994. Composta por Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian e John Dolmayan, a banda vendeu mais de 40 milhões de discos ao redor do mundo , ganhou um Grammy e é a principal trilha sonora de uma geração, com suas letras carregadas politicamente. A turnê é produzida pela 30e.