Ex de Camila Pitanga muda de nome: "Algo morreu em mim nos últimos anos"

Igor Angelkorte decidiu abandonar o nome de registro e se "rebatizar" de Angel Ferreira. O ex-namorado de Camila Pitanga e ator de novelas como Terra e paixão e O outro lado do paraíso explicou que a mudança faz parte de um processo de autoconhecimento, que acabou coincidindo com a viralização do momento em que falou sobre a falta de público em Sidarta, monólogo que teve as sessões cheias após o desabafo.

“Fui experimentando outros heterônimos e brincando de assinar de outras formas. Comecei a brincar com meu nome e a de novo pensar que tem alguma coisa que morreu em mim nos últimos anos, algum estado de ser. Como uma lagarta que passa pela crisálida e se torna uma borboleta e já não se chama mais lagarta. Fui me desidentificando com o nome, inclusive com Igor, que é algo muito demarcado no gênero masculino”, explicou o ator em uma entrevista para a revista Heloisa Tolipan.

Ferreira também comentou sobre o risco que a mudança pode trazer para a carreira consolidada, que conta com cinco novelas, seis trabalhos no cinema e diversas peças de teatro.

"Tem um risco (que não me reconheçam com o nome novo), mas eu não tomo decisões fundamentais na minha vida com base no retorno financeiro. O fundamental é realmente ter um um nome que me lembra que eu posso ser muitas coisas. A possibilidade de mudança pertence a todos nós e é assim que a gente pode mudar. Inclusive o nosso nome. Fico curioso de ver o que essa mudança pode trazer para minha carreira", disse na entrevista.

