Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (19/12)

ESPIRITUALIDADE BEM-SUCEDIDA

Data estelar: Vênus e Júpiter em trígono.

O Divino não está nem aí com tua dor e teu sofrimento, porque o Divino é a Verdade, e nela estão contidas as manobras egoístas e ignorantes que todos fazemos para satisfazer nossos caprichos, no mesmo tempo em que poderíamos contribuir ao bem-estar geral da humanidade.

Sofrer não é um troféu que deva ser exaltado, mas uma declaração de nossa ignorância que precisa ser exorcizada o mais rapidamente possível, contrariando a inércia da civilização, que se afirma sobre o convencimento de que sofrer seja uma forma de espiritualidade.

A prova dos nove da espiritualidade é a alegria, e o quanto tu sustentes essa virtude, assim como também o quanto tua presença seja motivadora de alegria leve para todas as pessoas com que te relaciones, essa será a medida também de tua espiritualidade bem-sucedida.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O dinamismo do momento tem sua cara, aproveite o quanto puder essa intensidade toda, que lhe apresenta promessas de um futuro desejável que, ainda que pareçam inalcançáveis, vale a pena se regozijar com a imaginação.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Nunca será tempo perdido você se interessar por algo que pareça ser um bom negócio, ainda que, por enquanto, seja apenas uma ideia de difícil implantação imediata. Sonhar não custa nada e agrega muito à alma.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Abra sua mente à perspectiva de ter de revisar os princípios que nortearam seus julgamentos sobre a realidade, porque o mundo vai mudar radicalmente nos próximos anos, e sua capacidade de se adaptar depende disso.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há alegrias que é prudente silenciar e experimentar no recôndito da alma, porque seriam mal interpretadas por certas pessoas, as quais não reagiriam de imediato, mas agregariam ao ressentimento que carregam na alma.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio é o maior sinal de evolução espiritual possível, algo muito difícil e raro de acontecer, porém, na eventualidade de você o experimentar, desfrute da graça do momento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Enquanto anda todo mundo distraído com as coisas de fim de ano, procure você manter a cabeça e coração em seus devidos lugares, para perceber as oportunidades que continuam circulando e à disposição. Em frente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Bons ventos são sentidos pela alma, a despeito de que, de imediato, nada pareça ter mudado. Ainda assim, é legítimo experimentar o regozijo que os pressentimentos infundem no coração, é algo a ser celebrado.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Escolha algumas pessoas que sejam confiáveis, algo raro em sua experiência de vida, para compartilhar sua alegria e regozijo, pessoas que sejam desinteressadas. Se elas não existirem, comece a busca-las.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Ofereça palavras que expressem nobreza e dignidade, mas desprovidas de qualquer resquício de rigor e severidade, porque a elevação do espírito há de ser acompanhada de alegria e compreensão amorosa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Agarre as oportunidades que se apresentarem, procure não se distrair com assuntos aleatórios nem muito menos com o barulho social desta época do ano. Mantenha sua mente atenta, circulam boas oportunidades.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Reserve tempo para seu regozijo, porque essa é uma experiência particular, que não pode ficar dependente do que outras pessoas façam ou deixem de fazer, há de ser uma ação empreendida intencionalmente por você.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Sentir-se bem é magnífico, porém, sentir-se bem e compartilhar as boas sensações com outras pessoas e elas melhorarem o ânimo, eis algo que dinheiro nenhum consegue comprar, porque se trata de sentimentos nobres.