Arilson Lucas vive paraguaio na quarta temporada de "Arcanjo renegado"

Gravando a quarta temporada de Arcanjo renegado, série de sucesso da Globoplay, o ator Arilson Lucas, que interpreta Facundo — um cara de caráter duvidoso que vive na fronteira do Paraguai —, precisou se preparar para dar credibilidade ao personagem. Para isso, teve aulas de espanhol e guarani, para moldar um dialeto singular e característico daquela região.



“Tem sido desafiador interpretar o Facundo, que me tira da minha zona de conforto e obriga a criar tantas nuances para validar a persona dele. Foi um presente e já estou doido para ver a série no ar”, explica o ator. As gravações encerraram em 14 de dezembro. A temporada deve ir ao ar em 2025.



Natural de Fortaleza (CE), Arilson conta com quase 30 anos de carreira na TV, teatro, cinema e publicidade. Na Globo, Arilson também esteve nas tramas Elas por elas, como Calixto Fontes, e Novo mundo, quando viveu o indígena Cauré. Pela HBO, está no elenco da minissérie O hóspede americano, onde vive o personagem de Antônio Simplício da Silva, e gravou, recentemente, Dona Beja, na pele do personagem Padre Aranha. No cinema, participou da comédia Os farofeiros 2, de Roberto Santucci.