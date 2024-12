É uma menina! Ludmilla e Brunna fazem chá revelação de bebê

A cantora Ludmilla e a dançarina Brunna Gonçalves anunciaram, nesta terça (17/12), o sexo do fruto da primeira gestação do casal: elas serão mães de uma menina. O chá revelação reuniu amigos e família das artistas para a aguardada notícia.

Ludmilla e Brunna anunciam o sexo do bebê em chá revelação (foto: Reprodução / Instagram )

A festa começou às 13h e conta com uma programação de doze horas de comemoração. O evento contou com apresentações do sambista Feyjão e da cantora Thami. O sexo do bebê foi revelado em um palco decorado com flores e balões, onde o casal posicionou-se no centro.

A gravidez foi anunciada em novembro, quando Ludmilla performava o show do projeto Numanice, em São Paulo. O evento rendeu um apelido carinhoso ao bebê, comunicado pela assessoria da cantora: o ‘numababy’.





O anúncio do sexo da ‘numababy’ foi acompanhado pelos convidados reúnidos em círculo, vestidos de branco, em uma contagem regressiva que terminou em um espatáculo de efeitos visuais, fumaça e tinta rosa.