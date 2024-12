Influenciadora do TikTok portadora de condição rara morre aos 19 anos 

Morreu na última quarta-feira (18/12), aos 19 anos, a influenciadora digital sul-africana Beandri Booysen, famosa por vídeos publicados na platafo rma TikTok . A morte foi confirmada em uma publicação nos stories do Instagram da jovem e pela mãe dela, no Facebook. A causa não foi divulgada.

Nascida em novembro de 2005, a influenciadora conhecida pelo apelido BB convivia com a síndrome de Hutchinson-Gilford, ou progeria , uma condição rara que leva ao envelhecimento precoce. Crianças com essa mutação genética, que é aleatória e não hereditária, se tornam mais velhas rapidamente.

“Ela não era conhecida apenas por sua personalidade vibrante e risada contagiante, mas também por ser a última sobrevivente da rara condição genética progeria na África do Sul”, escreveu a mãe em publicação no Facebook. “Ela se tornou um símbolo de conscientização para a progeria e para outras crianças com deficiência com seu espírito único para conscientizar milhares de pessoas pelo mundo. Ela nunca parou de lutar.”

Apesar de a causa da morte não ter sido divulgada, a síndrome de Hutchinson-Gilford diminui a expectativa de vida dos que a portam. No perfil do Instagram de BB, há um link que leva a uma página de financiamento coletivo que tinha por objetivo pagar por uma ‘cirurgia de coração aberto’, a fim de tratar uma estenose aórtica — “condição grave em que a válvula aórtica do coração é obstruída, prejudicando o fluxo sanguíneo do coração para o resto do corpo”.