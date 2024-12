Angelina Jolie: 'Meus filhos viram minha dor no set de gravação'

Angelina Jolie é notoriamente reservada.

Mas em uma nova entrevista à BBC News, a estrela de Hollywood falou abertamente sobre sua experiência de trabalhar no set de filmagem com os filhos mais velhos, dizendo que eles viram "a dor" que ela normalmente esconde deles.

A atriz é protagonista de um novo filme biográfico, intitulado Maria, sobre a cantora de ópera Maria Callas.

Dois dos seis filhos dela com o ex-marido Brad Pitt, Maddox e Pax, assumiram funções de assistentes de produção no filme.

"A personagem [Callas] sente muita dor e, é claro, que eles já me viram passar por muitas coisas, mas não tinham me visto expressar grande parte da dor que normalmente uma mãe esconde do filho", ela disse.

"Então, eles estavam lá para testemunhar um pouco disso, mas depois nos abraçávamos ou eles me traziam uma xícara de chá."

Jolie acrescentou que foi "uma nova maneira" de descobrir como ser honesta com seus filhos sobre seus sentimentos, "de uma forma ainda maior".

Escrito por Steven Knight, criador da série Peaky Blinders, o filme se concentra nos últimos anos de Callas, na década de 1970, quando ela estava morando em Paris.

Como Jolie atuou com pouca frequência nos últimos anos, o filme proporcionou uma espécie de retorno narrativo para ela — e pode render uma indicação ao Oscar de melhor atriz

Studio Canal A atuação de Angelina Jolie pode colocá-la na disputa pelo Oscar de melhor atriz

Callas foi uma soprano grega nascida nos Estados Unidos, e uma das cantoras de ópera mais conhecidas do mundo.

Em Maria, uma mistura da voz da própria Angelina Jolie com gravações originais de Callas é usada nas cenas de canto.

A atriz aprendeu a cantar ópera para o papel, algo que ela descreve como "bastante exigente fisicamente".

O treinamento durou cerca de sete meses, segundo ela.

"Começamos com aulas regulares de canto, e isso foi desafiador em muitos aspectos, mas quando as aulas de ópera começaram, o que isso exige da sua respiração e do seu corpo, e simplesmente a força que você faz, é fisicamente muito diferente."

Jolie, cujos filmes anteriores incluem A Troca, Malévola, Salt e Sr. & Sra. Smith, contou que nunca havia cantado antes — e que era "bastante tímida para cantar, na verdade".

"Provavelmente, esta era uma das áreas da minha vida em que eu hesitava", ela disse.

Mas indicou que também era algo de que gostava.

"Um dos maiores privilégios de ser ator é que, muitas vezes, você recebe o apoio de uma equipe para tentar algo e explorar algo que nunca fez, e isso certamente foi um grande desafio", afirmou.

Getty Images Dois dos filhos de Angelina Jolie, Pax, à esquerda, e Maddox, à direita, trabalharam no set de filmagem de Maria

'Bons profissionais'

Maddox, de 23 anos, e Pax, de 21, já trabalharam em uma série de produções com a mãe, incluindo o filme Without Blood, dirigido por ela.

Ambos a acompanharam na estreia de Maria em Nova York, em setembro, ao lado da irmã mais nova, Zahara.

Jolie pediu o divórcio de Brad Pitt em setembro de 2016. O casal estava envolvido em uma batalha pela custódia dos filhos, que resultou na concessão da guarda compartilhada a Pitt em 2021.

As estrelas de Hollywood têm mais duas filhas, Shiloh e Vivienne, e outro filho, Knox.

No set de filmagem, Maddox e Pax estavam "muito ocupados", segundo o diretor Pablo Larraín.

"Eles foram bons profissionais", acrescentou.

Jolie contou que, durante as filmagens, Pax gravou vários de seus ensaios de canto, "então ele estava comigo nos meus primeiros dias terríveis", ela riu.

"É sempre bom que os filhos vejam a mãe não fazer algo facilmente — mas, sim, xingar, brigar, fracassar e tentar novamente", ela disse.

"Isso é algo importante e belo."

Getty Images Angelina Jolie, o diretor Pablo Larraín e a atriz Alba Rohrwacher

Maria é o terceiro filme de uma trilogia de Larraín sobre mulheres complexas e de destaque, na sequência de produções sobre Jacqueline Kennedy e a princesa Diana.

O filme recebeu críticas variadas, embora os críticos tenham elogiado seu desempenho central.

"Jolie está absolutamente fascinante como Maria Callas, imbuindo-a de graça e determinação", afirmou Sophia Ciminello, do AwardsWatch.

"Ela não desaparece no papel, ela o transcende."

No entanto, Stephanie Zacharek, da Time, ficou menos entusiasmada com a atuação dela, dizendo que Jolie "interpreta sua personagem como altivamente fria e profundamente insegura, mas não capta nada de seu carisma imperioso".

BBC Maria Callas, fotografada em 1973, foi uma das cantoras de ópera mais conhecidas do mundo

Aclamada como La Divina, "A Divina", Maria Callas começou a cantar aos 14 anos.

Uma de suas performances mais famosas foi na ópera Tosca, em Covent Garden, em Londres, em 1964.

Mas o declínio vocal, possivelmente causado por uma drástica perda de peso, levou ao fim prematuro de sua carreira.

Ela passou seus últimos anos vivendo praticamente isolada, e morreu de ataque cardíaco aos 53 anos.

Larraín disse esperar que seu filme honre o desejo de Callas de popularizar a forma de arte.

"Se este filme chamar a atenção para a ópera de um para cem, para um milhão, vai ser um sucesso", ele disse.

"Não sei se existe uma forma de arte tão forte quanto a ópera", acrescentou Jolie.

"A maneira como ela se conecta com a alma e o corpo, então, é claro que é para todos."

'Maria' estreia nos cinemas brasileiros em 16 de janeiro de 2025.