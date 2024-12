Novo single de Estrela Leminski e Téo Ruiz chega às plataformas digitais

A dupla Estrela Leminski e Téo Ruiz lançou, nesta terça-feira (17/12), o single Fotograma, que combina elementos da MPB com trap e pop. A música, que une beats eletrônicos com as letras poéticas marcantes dos artistas, já está disponível nas plataformas digitais.

Além de dar voz à canção, Estrela toca bateria, enquanto Téo fica com a guitarra, os beats e a percussão. O single apresenta uma maturidade criativa da parceria entre os artistas, que já possuem três discos de estúdio e outros singles juntos. Fotograma é o primeiro single lançado por Estrela e Téo desde Você não segurou o samba, marchinha de carnaval premiada no 34° Festival de Marchinhas de São Luís do Paraitinga em 2020.



Em 2018, o álbum Tudo que não quero falar sobre amor, que venceu o Prêmio Profissionais da Música, rendeu para a dupla turnês por diferentes partes do país e pela Europa. Os músicos também já fizeram, anteriormente, colaboração com importantes nomes do cenário musical brasileiro atual, como André Abujamra, Anelis Assumpção, Ceumar e Ná Ozzetti.