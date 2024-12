Encontro de Beth Carvalho com estrelas do samba chega às plataformas digitais

Finalmente todos os brasileiros, amantes, admiradores e praticantes do samba podem prestigiar o encontro único da música brasileira. Em 2006, a cantora, compositora e instrumentista brasileira Beth Carvalho reuniu, pela primeira vez, aclamados artistas do samba e da MPB para um marco na história da música nacional, encontro que foi transformado no DVD e CD Beth Carvalho canta o Samba da Bahia — Ao vivo, e agora disponível nas plataformas digitais.

Nos dias 22 e 23 de agosto de 2006, a cantora selecionou, para ecoar entre as paredes do Teatro Castro Alves, em Salvador, um repertório de 30 músicas. Com o objetivo de destacar os sons e letras que fizeram história e estavam no inconsciente coletivo do público, a artista escolheu sambas clássicos locais, outros mais conhecidos apenas na Bahia e outros um pouco esquecidos.

O show foi aberto pelo hit carnavalesco Quem samba fica, de Tião Motorista e do carioca Jamelão, com versos extras de Arlindo Cruz. Entre os artistas presentes no Teatro Castro Alves estavam também Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, Ivete Sangalo, Margareth Menezes, o grupo Olodum, Riachão, Mariene de Castro, Armandinho Macedo, Edil Pacheco, Nelson Rufino, Roberto Mendes, Walter Queiroz. Finalizando o encontro, Dorival Caymmi e o público cantaram juntos Oração de Mãe Menininha.

Em novembro de 2007, a gravação dos dois dias de shows foi lançada em DVD dirigido por Lula Buarque de Hollanda, da Conspiração Filmes, e em CD com 18 das 30 faixas ao vivo. Disponibilizados pela EMI (atual Universal Music), os produtos concretizaram o projeto Beth Carvalho canta o samba da Bahia - Ao vivo. Depois de 17 anos desde o lançamento, o show, em áudio e vídeo, chega nas plataformas digitais pela mesma empresa.

Idealizado inicialmente como um disco de sambas de roda do Recôncavo Baiano, em 1990, por Beth Carvalho, o projeto só foi viabilizado na década de 2000 com a ajuda de patrocinadores. Agora, o Brasil poderá ouvir obras como É de manhã e Desde que o samba é samba, Mancada, O ouro e a madeira, Brasil pandeiro, Samba pras moças e Ê baiana apresentadas ao vivo em 2006.

A disponibilização de Beth Carvalho canta o samba da Bahia — Ao vivo nas plataformas digitais homenageia a memória do samba e o legado de Beth Carvalho, ou "madrinha do samba", como foi apelidada carinhosamente e até hoje é lembrada.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel