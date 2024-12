Sem Jay-Z, Beyoncé dança com a filha, Blue Ivy, no show da NFL

Beyoncé encantou o público na noite desta quarta-feira (25/12) com um show no intervalo do jogo especial de Natal da Liga de Futebol Americana (NFL). Um dos momentos que mais chamaram a atenção do público foi a participação de Blue Ivy, filha da cantora com o rapper Jay-Z.

Blue se juntou às centenas de bailarinos da diva pop durante o show e dançou ao lado da mãe. O momento foi transmitido ao vivo pela Netflix. O marido da artista, no entanto, não apareceu na apresentação.

Após a transmissão ao vivo do show, os nomes Beyoncé e Blue Ivy ficaram entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, no Brasil. "TUDO que a Blue Ivy faz eu tô lá aplaudindo igual criança. O tanto que essa pitica cresceu e vem evoluindo. Filha de Beyoncé e herdeira do legado", escreveu um perfil na plataforma.

a blue ivy se apresentando ao lado da beyoncé, gente eu vi essa criança nascer #BeyonceBowl pic.twitter.com/jNNpzV25q5 — webdivo nettinho (@webdivonettinho) December 25, 2024

Cadê Jay-Z?

Alguns perfis especularam que a ausência do marido na apresentação foi resultado de polêmicas que Jay-Z acumulou ao longo deste ano. O rapper está envolvido em um caso de estupro de vulnerável, que supostamente aconteceu em uma festa após uma premiação. A defesa do artista nega as acusações.

Segundo a denúncia, a vítima de apenas 13 anos teria tomado uma bebida que a deixou "tonta, atordoada e com a sensação de que precisava deitar-se" e foi para um quarto. Pouco tempo depois, Jay-Z e o também rapper P.Diddy entraram no quarto junto com uma mulher não identificada.

A jovem conta que Jay-Z a violentou enquanto os outros dois teriam assistido à cena. A vítima também teria sido abusada por Diddy.

Após o caso tomar grande proporção na mídia, o artista foi visto na pré-estreia de Mufasa: o rei leão, junto com Beyoncé e Blue. As duas participam do filme, interpretando Nala e Kiara, respectivamente.