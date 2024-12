Toguro, influenciador fitness, é internado na UTI durante o Natal

Conhecido por conteúdos bodybuilder, o influenciador Toguro deu entrada no hospital na madrugada desta quarta (25/12) devido a dores no testículo. Após a emergência no Natal, Toguro está hospitalizado na UTI.

Em vídeo publicado no período da manhã, o criador de conteúdo comenta que não gosta de hospitais, e que a internação mostrou-se necessária devido à complexidade do caso. Ele comenta sobre as dores nas partes íntimas causadas por uma suposta infecção bacteriana: "Estou com risco de ter torção e ter que operar na hora."

Toguro já foi internado em 2023 por infecção, quando viajava para a Inglaterra e teve de tomar três antibióticos. "Estou tomando medicamento na veia, fazendo todos os exames, provavelmente pode ser a mesma bactéria que ano passado eu fiquei internado", supõe. Toguro relata calafrios, tremedeiras e dores semelhantes a do ano passado.

No vídeo, ele conta que acordou bem e comprou presentes para a família e amigos, mas no meio da ceia sentiu uma dor suprema: ”Só queria ter passado um Natal legal. Iria vir ao hospital só amanhã, só que a dor ficou pesada. Valorizem a saúde, você sabe o quanto ela vale quando você não tem”, disse o influenciador.