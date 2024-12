Saiba por que Beyoncé parou de lançar videoclipes

Beyoncé, uma das artistas mais icônicas da música mundial, construiu uma carreira marcada pela inovação visual. Álbuns como Lemonade (2016) elevaram o conceito de videoclipes a um patamar cinematográfico, transformando músicas em experiências audiovisuais completas.

Contudo, a cantora optou por abrir mão desse formato em seus dois últimos projetos: Renaissance (2022) e Cowboy Carter (2024). Em entrevista à GQ Magazine, Beyoncé explicou as razões por trás dessa mudança. Segundo a artista, a decisão reflete um desejo de destacar a música em sua forma mais pura.

“Achei importante que, durante uma época em que tudo o que assimilamos é o visual, o mundo pudesse focar na voz. A música é tão rica em história e instrumentação. Ela precisa de espaço para respirar por conta própria”, declarou. Para Beyoncé, videoclipes e outros elementos visuais podem acabar ofuscando a essência da música.

Ela destacou que a produção de um álbum envolve anos de trabalho meticuloso, e a prioridade deve ser a qualidade do som. Mesmo assim, suas apresentações ao vivo continuam sendo verdadeiros espetáculos, e a cantora não abandonou completamente o universo visual.

Em 2023, Beyoncé lançou Renaissance: A Film by Beyoncé, que combina um registro da turnê homônima com um documentário sobre a produção do álbum. Este foi o sexto projeto audiovisual dirigido pela artista, reafirmando sua dedicação ao cinema e à música de forma integrada.

Beyoncé também revelou na entrevista que suas inspirações musicais e cinematográficas variam de novos talentos a clássicos consagrados. Artistas como Raye, Victoria Monét, Doechii e Chloe x Halle estão entre suas preferências recentes, enquanto nomes lendários como Stevie Wonder e Marvin Gaye seguem ocupando um lugar especial em sua lista de influências.

No cinema, a artista elogiou Divertida Mente 2 e as séries House of the Dragon e The Chi. Além de sua carreira como cantora, Beyoncé continua explorando sua faceta de diretora e atriz. De seu papel inicial em Carmen: A Hip Hopera (2001) ao remake de O Rei Leão (2019), sua versatilidade artística permanece evidente.

Beyoncé foi uma das primeiras a saber da gravidez de Brunna Gonçalves

Brunna Gonçalves revelou uma curiosidade surpreendente sobre sua gravidez: Beyoncé, a icônica estrela do pop, foi uma das primeiras pessoas fora do círculo íntimo a saber da novidade. Segundo a esposa da cantora Ludmilla, a revelação aconteceu em Paris, durante um evento promovido pela marca de uísque de Beyoncé, onde Ludmilla teve a oportunidade de encontrar a artista.

“Vou contar uma curiosidade para vocês. A Beyoncé foi uma das primeiras a saber da minha gravidez. Lud estava em Paris, e assim que chegou na festa, elas se cumprimentaram. Beyoncé perguntou por mim, queria saber por que eu não fui. A Lud, então, contou que eu estava no Brasil porque estou grávida. Beyoncé ficou toda feliz, disse coisas lindas e, gente, foi isso!”, contou por meio das redes sociais.

A notícia, compartilhada por Brunna nas redes sociais, despertou a curiosidade dos fãs. Em tom de brincadeira, um seguidor sugeriu que a própria Beyoncé anunciasse o sexo do bebê, ideia que Brunna adorou: “Já pensou, gente? Seria um sonho!”, respondeu a ex-participante do “Big Brother Brasil 22”.

Brunna, que ainda não começou a fazer o enxoval, confessou estar ansiosa com os preparativos: “Eu ainda não comprei nada! Estou focada na grávida aqui, e só de pensar em fazer o enxoval, já fico nervosa. Não sei nem por onde começar!”, desabafou. Ela e Ludmilla já estão discutindo os possíveis nomes para o bebê, e cada uma tem uma lista de preferidos. “Não é fácil, viu? Passei o dia todo pensando nisso!”