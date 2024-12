Maite Perroni afirma: “Não Há Chance de retorno do RBD em 2025”

Maite Perroni, nossa eterna Lupita e ex-integrante do RBD, foi clara ao confirmar que o retorno do grupo em 2025 não acontecerá.

Após meses de especulação sobre uma possível nova turnê e com a situação ainda em suspense por conta das questões envolvendo os lucros da Soy Rebelde Tour, a atriz e cantora finalmente revelou seus planos para o futuro.

Em entrevista à revista Grazia, Maite compartilhou seu foco na carreira solo e novos projetos como atriz e produtora, deixando claro que sua trajetória com o RBD chegou ao fim.

Em meio a um cenário turbulento, Maite não deixou que as controvérsias relacionadas ao grupo ou sua vida pessoal interferissem em sua paixão pela arte. A artista mexicana, que foi um dos grandes ícones da novela Rebelde, está animada com seu retorno ao audiovisual.

Ela afirmou que está trabalhando em vários roteiros como produtora e que já tem um projeto de filme agendado para 2025, o qual descreveu como extremamente pessoal e empolgante.

“Estou muito conectada com esse papel e mal posso esperar para trazê-lo à vida. Cada projeto é uma chance de crescimento, uma oportunidade de compartilhar algo de mim com o público”, contou Maite, destacando sua dedicação ao projeto, que promete ser um marco em sua carreira como atriz.

A ex-RBD, que também teve uma carreira solo de sucesso, agora vê o cinema como seu novo campo de atuação, com grandes expectativas para os próximos anos.

Apesar de não haver planos de uma nova turnê ou reunião do RBD, Maite não esconde a saudade que sente dos colegas de banda e dos momentos inesquecíveis vividos ao lado deles.

O retorno do grupo em 2023 para a Soy Rebelde Tour foi um marco, com 54 shows realizados e mais de 1,6 milhão de ingressos vendidos.

Porém, a celebração da volta foi ofuscada por desentendimentos internos e problemas jurídicos envolvendo a divisão dos lucros da turnê.

“Retornamos com uma compreensão mais profunda de quem somos e o que defendemos. Essa turnê não foi só sobre música, foi sobre uma conexão que durou décadas”, refletiu Maite, lembrando com carinho de um momento tão significativo.

Contudo, ela também lamentou o fim abrupto da turnê e a forma como as coisas aconteceram. “Infelizmente, não foi da maneira que esperávamos, mas é difícil continuar com o coração pesado. Foi muito triste ver algo que era tão bonito chegar a um fim dessa maneira”, desabafou.

A nova fase de Maite Perroni

Embora o fim do RBD tenha deixado um vazio, Maite está otimista e focada nos novos desafios que surgem à sua frente. Ela é um exemplo claro de como reinventar-se e aproveitar as oportunidades da vida. Seu olhar agora está voltado para o cinema e para a produção de novos conteúdos que a conectem ainda mais com o público, trazendo uma nova faceta de sua carreira, mais madura e focada em projetos que realmente a envolvem.

Com sua agenda cheia e planos audaciosos, Maite Perroni está pronta para deixar sua marca no mundo audiovisual. E, para os fãs do RBD, a atriz e cantora garante que, embora o retorno do grupo esteja definitivamente descartado, sua trajetória solo promete surpresas que vão continuar encantando sua base de admiradores.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis