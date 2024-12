Letícia Birkheuer acusa ex-marido de violência psicológica; entenda

Letícia Birkheuer acusou o ex-marido de violência psicológica e falou sobre suspensão de convivência do filho com o pai - (crédito: Reprodução Instagram)

Letícia Birkheuer usou suas redes sociais na quinta-feira, 26, para desabafar sobre o ex-marido, Alexandre Furmanovich. A atriz revelou que o empresário deixou o filho deles, João Guilherme, de 13 anos, pilotar um jet ski sozinho.

A atriz alegou estar preocupada com a criança e compartilhou opiniões de advogados sobre o caso. Ela acusou o ex-marido de violência psicológica e falou sobre suspensão de convivência do filho com o pai. O Estadão entrou em contato com a assessoria de Alexandre Furmanovich, mas não obteve resposta até o momento. O espaço segue aberto.

"Ele não tem habilitação e está em risco naquele momento... Esse é um caso típico de suspensão imediata da convivência. Ele coloca o adolescente em situação de risco, violando o estatuto da criança e do adolescente, e dever da paternidade responsável. Nesse caso aqui, a Letícia tem o direito de correr atrás do Poder Judiciário e pedir a imediata suspensão da convivência", explicou o advogado Vitor Lanna.

Letícia também publicou um vídeo da advogada Catherine Silva explicando que um caso comum de violência psicológica é usar os próprios filhos para agredir a mulher.

"Não sei mais o que eu faço, não sei o que esse judiciário está fazendo, eu não sei o que a polícia faz, eu não sei como é que não tem pessoas supervisionando em Angra dos Reis que há crianças fazendo isso e os pais filmando de longe, da praia. É um absurdo, né? Minha indignação é tão grande, e o meu medo que aconteça alguma coisa com meu filho é ainda maior. A gente não tem um minuto de paz, mesmo. Como mãe, a gente não tem um minuto de paz", desabafou a apresentadora.