Ex-atriz mirim do SBT denuncia perseguição: 'Ultrapassou todos os limites'

Mharessa Fernanda, que atuou em Reis e Cúmplices de um Resgate, do SBT, revelou que foi vítima de perseguição. A atriz de 22 anos usou suas redes sociais para explicar a situação e revelar que acionou a Justiça.

Ela disse que a situação prejudicou sua saúde mental e privacidade nos últimos dois anos. Um comunicado oficial foi postado nas redes sociais da atriz nesta quinta-feira, 26.

"Em respeito aos meus seguidores, amigos e a todos que me acompanham, venho a público esclarecer uma situação delicada que tem afetado minha vida pessoal e profissional nos últimos dois anos. Fui alvo de perseguição constante, situação que ultrapassou todos os limites do aceitável e impactou diretamente minha saúde emocional e minha privacidade. Tais atos não só são inaceitáveis como configuram violação de direitos garantidos pela lei", começou.

A atriz ainda disse que espera que outras pessoas não passem pela mesma situação e garantiu que as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas. "Reitero meu compromisso com a verdade, o respeito e a transparência com todos vocês que me apoiam diariamente."

Mharessa finalizou o discurso pedindo que respeitem seu espaço enquanto o caso segue em andamento. "Reafirmo: violência, seja de qualquer natureza, jamais deve ser tolerada ou silenciada", escreveu.