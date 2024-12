Homem é preso após agredir e perseguir ex-namorada em Brazlândia; veja vídeo

Um homem foi preso em uma operação conjunta da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) após agredir e perseguir a ex-namorada pelas ruas de Brazlândia.

Câmeras de segurança obtidas pela reportagem registraram o momento em que o suspeito agrediu a vítima na Vila São José, na noite de terça-feira (10/12). De acordo com a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), no dia seguinte, o homem invadiu a residência onde já havia morado com a ex-companheira, de onde furtou pertences, incluindo roupas e uma motocicleta. Veja a perseguição:

Após tomar conhecimento do caso e um mandado de prisão ter sido expedido, as forças de segurança localizaram e prenderam o suspeito na quinta-feira (12/12), na casa dele. Segundo a polícia, o acusado é usuário de álcool e drogas e possui antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes. Ele estava em liberdade condicional por esse crime.

O homem foi detido e encontra-se à disposição da Justiça.