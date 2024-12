Eliezer não chama babá pelo nome e causa polêmica na internet

Ao interagir com o público em suas redes sociais, o ex-BBB Eliezer Netto revelou que ensina sua filha primogênita, Lua, a se referir às cuidadoras como “babá”, em vez de chamá-las pelo nome. A declaração gerou polêmica entre os internautas, que consideraram a atitude desrespeitosa por parte do marido de Viih Tube em relação às colaboradoras.

As críticas incomodaram o empresário, que voltou às redes para responder aos comentários. “Não sei por que as pessoas se incomodam tanto com isso. Não tem uma razão específica, simplesmente foi assim que aconteceu. Sabíamos que, para bebês, é mais fácil repetir sílabas, e queríamos que a Lua entendesse com facilidade", explicou.

Eliezer ainda acrescentou: “Assim como chamo a Viih de ‘mamãe’ e ela me chama de ‘papai’, decidimos que seria mais simples para a Lua. Muitas pessoas colocam isso como se fosse um erro, dizendo: ‘Nossa, mas vocês chamam ela de babá’. Sendo que ela é a babá. Queriam que a chamássemos de quê?”, questionou.

Por fim, o empresário reforçou sua opinião em um vídeo nos stories do Instagram: “Não quero que pareça grosseria o que vou dizer, mas... Você é a nossa babá? Porque acho que, nessa equação, o que importa é como ela se sente, concorda? As outras opiniões são só isso: opiniões”.