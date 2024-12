Nasce Serena, primeira filha de Luan Santana e Jade Magalhães

O cantor Luan Santana anunciou a chegada de sua primeira filha com sua esposa Jade Magalhães, Serena Magalhães Santana, por meio de suas redes sociais. A bebê nasceu neste sábado, dia 28 de dezembro, às 18h22, em São Paulo, antecipando-se à data prevista.

Nas redes sociais, os fãs celebraram o momento especial, enviando mensagens de carinho ao casal. Uma seguidora, entusiasta da astrologia, comentou: “Capricorniana com ascendente em Câncer”.

Devido ao nascimento do artista, a empresa GDO Produções anunciou o cancelamento do show que o cantor faria no Festival Ahh Verão, no Expocentro de Balneário Camboriú.

Luan e Jade oficializaram sua relação no dia 29 de novembro deste ano, e agora iniciam uma nova etapa como pais. O casal, que sempre manteve uma relação discreta, compartilhou discretamente a felicidade com seus admiradores. O nascimento de Serena promete marcar um capítulo especial na vida da família.