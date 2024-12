Show de Wesley Safadão é interrompido por tiroteio e um homem morre

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida no incidente, que ocorreu em meio à multidão que acompanhava a apresentação - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Um show do cantor Wesley Safadão na praia de Atalaia, em Luís Correia (PI), foi interrompido por um tiroteio na madrugada deste domingo (29/12). Um homem morreu e uma mulher ficou ferida no incidente, que ocorreu em meio à multidão que acompanhava a apresentação.

A vítima foi identificada como Marcos Alves de Souza, de 41 anos. Ele era do Ceará e tinha antecedentes por homicídio.

Em entrevista ao portal GP1, o major Albuquerque, comandante do 24º Batalhão da Polícia Militar do Piauí, afirmou que os tiros estavam relacionados ao envolvimento da vítima com facções criminosas.

Veja imagens da confusão:

"A vítima tinha ligação com grupos criminosos no Ceará e, ao que tudo indica, foi seguida e executada por um rival enquanto passeava no litoral", explicou o comandante.

Uma mulher que estava ao lado de Marcos no momento dos disparos também foi atingida, mas sobreviveu.

O show foi imediatamente encerrado pela Polícia Militar. Ao portal Leo Dias, a assessoria de Wesley Safadão informou que o cantor e sua equipe saíram do palco no momento dos tiros e estão bem.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Piauí. O Correio entrou em contato com a instituição em busca de mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.