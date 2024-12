Wesley Safadão revela reação após tomar remédio para emagrecer

Wesley Safadão usou as redes sociais, nesta sexta-feira (06), para compartilhar com os fãs as dificuldades que tem tido para emagrecer. O artista precisou recorrer ao famoso remédio Mounjaro e contou que teve algumas reações.

No entanto, ele explicou: "Não é fácil essa vida de emagrecer. Tomei uma Mounjaro e vou falar uma coisa para vocês, ela ajeita, agora você não come nada, não tem força para nada, você não quer conversa com ninguém".

Em seguida, Wesley acrescentou: "Tem três dias que eu estou assim [estressado], mas eu já perdi uns três quilos". "Também não como, não vivo, é só deitado. Tento treinar e não consigo direito, sem forças, não é fácil não".

Vale ressaltar que o medicamento é conhecido popularmente como o "Ozempic dos ricos". O remédio é produzido por um laboratório americano e tem como objetivo agir no tratamento da diabetes tipo 2. Isso porque o Mounjaro controla o açúcar no sangue e o apetite.

Nas redes sociais, internautas escreveram: "Esses famosos é uma obsessão por magreza!! Ele nem precisa disso". "Meio lógico, né? Se você não come, de onde seu corpo vai tirar a energia que precisa pra funcionar bem dentro da sua rotina? Por isso é tão irresponsável popularizar o uso desenfreado desses medicamentos".