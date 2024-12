O que assistir, cozinhar ou jogar para quem quer "fugir" da virada

A virada do ano novo se aproxima e enquanto muitos já estão com a festa marcada e o look separado, nem todos estão no clima de festa. Para aqueles que buscam um Réveillon mais tranquilo, em casa e sozinhos, ainda existem algumas opções de diversão. Confira algumas dicas:



Maratonas de séries

O mundo da TV bombou em 2024. Séries premiadas e ampliação do streaming proporcionou um grande acesso a produções seriadas.

Se você assina a Amazon Prime Vídeo, uma boa dica de maratona é a série Entrevista com o vampiro. A produção conta uma história inusitada de um jornalista que consegue desvendar os segredos de um vampiro ao longo da história dos Estados Unidos. A primeira temporada tem somente oito episódios.

Já se você segue com o Disney+, a dica é uma comédia: O professor. Apesar de ser teen, a produção, ainda pouco conhecida, tem muita maturidade e consegue te levar do riso a reflexão em questão de segundos.

Se o seu streaming é a Netflix, a sugestão é um especial de comédia: Abocanhando tudo. Abra o coração, porque o humor de Anthony Jeselnik é ácido e ríspido, mas vai te deixar pensando em uma nova forma de comédia.

Jogo

A grande dica de jogo não poderia ser outra: Dragon's dogma 2. Lançado ainda no começo do ano, o RPG, ou "Role Playing Game", que significa "jogo de interpretação de papéis", conseguiu seguir o sucesso do original e entregou aos fãs uma boa dose de brutalidade e combates tradicionais ao gênero. O jogo da Capcom está disponível para PS e Xbox.

Cozinha:

Não quer ficar em frente a uma tela? Talvez vale a pena ir se aventurar na cozinha com uma receita fácil, leve e saborosa. A dica é bisnaguinhas de banana.

Basta cozinhar uma banana da terra enquanto mexe em uma tigela três colheres de sopa de óleo de coco, cinco colheres de sopa de polvilho doce e uma pitadinha de sal em uma tigela. Se você quiser, pode adicionar água para dar o ponto.

Depois que a banana estiver mais fria, misture com a massa, divida em "bisganas" e leve ao forno pré-aquecido à 200 graus por uns 30 minutos (vale conferir até quando eles ficarem mais douradinhos). Pronto, o lanche está garantido.