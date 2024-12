Veja as tradições da virada de ano que trazem benefícios

Com a chegada de 2025, muitos começam a pensar nas tradições que vão seguir durante a virada. O Réveillon traz costumes que têm a intenção de atrair coisas como dinheiro, prosperidade, saúde ou boa sorte no amor. Essas superstições vão desde as roupas que se usam na data ou as comidas servidas na ceira até as oferendas para divindades religiosas. Veja a seguir algumas delas.

Espiritualidade

Entre as tradições mais conhecidas do Réveillon brasileiro, muitas vêm das religiões de matriz africana. Em cidades do litoral, é comum ver homenagens à Iemanjá, divindade conhecida como rainha das águas, mares e oceanos. Um dos costumes é o de pular sete ondas durante a virada, ação repetida, anualmente, por diversos crentes em busca de prosperidade para o ano que se inicia.

Os pulinhos, supostamente, dão à pessoa purificação e força vindos da orixá. Cada um deles seria um agradecimento ou pedido a um orixá diferente. Além de Iemanjá, também seriam contemplados Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum e Obaluaiê. O número sete ainda tem um significado especial na Umbanda, representando as Sete Linhas de Umbanda, que são os sete sentidos da vida.

Outra tradição em relação à divindade afro-brasileira é a de fazer oferendas. Apesar de itens como velas, champanhes ou joias serem usuais, o mais comum é dedicar flores brancas (geralmente rosas ou orquídeas), jogando-as ao mar para homenagear a deusa.

Roupas

As tradições religiosas de matriz africana também influenciam nas roupas usadas. As viradas de ano no Brasil são dominadas pelo branco, e isso se deve ao fato dele ser a cor de Oxalá, orixá associado à paz, pureza e positividade. Acredita-se que vestir branco no começo de um ano traz à pessoa sentimentos como paz, harmonia, renovação e pureza.

Além dessa tonalidade, outras cores também podem trazer destinos diferentes para o novo ano. Mesmo que a pessoa opte por vestir o tradicional look claro , as roupas íntimas costumam servir para que se possa tentar atrair outros bons sentimentos no ano novo. O vermelho, por exemplo, é associado à paixão e é frequentemente usado para atrair o amor, enquanto o dourado traria dinheiro para a pessoa

Comidas

As tradições para o jantar de Réveillon não costumam se diferenciar tanto da ceia de natal, com comidas como o salpicão, o chester e o bacalhau. A grande estrela do ano novo é a lentilha, que muitas famílias brasileiras comem no dia 31 para desejar prosperidade para a chegada de mais um ano.

Outro costume é comer 12 uvas na virada. Vinda da europa, a simpatia tem a intenção de alimentar as energias das pessoas e impulsioná-las para alcançar os objetivos que almeja no ano. Outra interpretação é de que cada fruta significaria um desejo a ser realizado no ano, enquanto outros dizem que a tradição pode atrair bons relacionamentos amorosos.

