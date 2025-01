Em segundo livro, Beth Goulart reflete questões da experiência humana

Beth Goulart lança seu novo livro, o segundo escrito pela atriz e diretora, O que transforma a gente? - Breves reflexões para mudanças profundas, publicado pela Editora Planeta. Por meio de pequenos textos, Beth reflete sobre questões que atravessam a experiência de ser humano, quando fala que a vida é uma grande história a ser escrita por cada um de nós, quando partilha sobre espiritualidade, filosofia, literatura, transcendência, maternidade, ciclos, tempo e a expansão da consciência, a morte, e as diversas perdas que vivenciamos ao longo do caminho.

Na obra, a escritora percorre todas as conotações da palavra "transformação", entendendo que a mudança é um fator inevitável da humanidade. A partir das próprias vivências e aprendizados, Beth explora a capacidade de adaptação e transformação do ser humano e reflete que estar no mundo é viverem metamorfose. Para a autora, "vida é movimento" e garante que o oposto dela não é a morte e, sim, a impossibilidade de segui-la constantemente se transformando. Também destaca a arte e a literatura como grandes portais de conhecimento, quando faz referência no livro a cinco autores que a transformaram ao longo de 50 anos de carreira e 63 anos de vida: Rumi, Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Guimarães Rosa e Cora Coralina.

Nas 160 páginas do livro, a autora reflete sobre as transformações da existência, como pessoas únicas que somos, que vivenciam o amor, que escutam com o coração, que possuem esperança, permeadas pelo tempo. Em uma edição ilustrada e com projeto gráfico arejado a partir das imagens de Fer Rodrigues, O que transforma a gente? — Breves reflexões para mudanças profundas é uma linha que nos conecta à vida que se desenrola pelos capítulos ao longo do livro, e, que, ao findar segue para um novo começo.

De maneira leve e acolhedora, Beth Goulart compartilha pensamentos e a própria leitura de mundo e da vida em O que transforma a gente?, quando as reflexões da autora também são um convite para uma leitura livre da cronologia e linearidade. A professora Marcella Abboud, declara: "somos a areia da ampulheta que Beth entorna, enquanto nos sussurra em prosa: está tudo bem mudar! Talvez seja mesmo isto: um convite a reencontrarmos, guiados por ela, o melhor de nós."

FRASES DO LIVRO:

“Ao nascer para este mundo, vivemos vários ciclos de nascimentos e mortes desde o útero de nossa mãe até retornarmos ao útero da Terra. Recebemos um corpo e seremos responsáveis por ele; aprenderemos lições e cada uma delas será repetida até que seja aprendida por nós.”

"O amor nos inspira em todos os momentos, principalmente no "agora", em que tudo se constrói. É no agora que as atitudes se concretizam, que as vontades se manifestam, que as mudanças se tornam reais."

"O coração é a porta de entrada para nossa alma. É por intermédio dele que nos conectamos com os sentimentos, e os sentimentos são a manifestação do que somos. É por eles que nos reconhecemos e nos transformamos."

"Que possamos sempre brindar ao tempo, reconhecendo sua marca em nossa vida, sua sabedoria, sua resiliência, valorizando cada momento como único e passageiro."

"Quando colocamos nossa esperança em ação, provocamos uma reação em cadeia que vai gerar mais movimento. É como andar de bicicleta: quanto mais pedalamos, mais velocidade ganhamos. O mais difícil é sair da inércia e criar a dinâmica do movimento."

“De todos os movimentos de transformação pelos quais passamos na vida, o mais importante é o despertar de nossa consciência, e ele pode vir a qualquer momento, mesmo os mais simples em que sentimos à presença em nós: olhando uma planta que nasce, o voo de um pássaro, as ondas no mar, o horizonte à nossa frente; quando saímos da ilusão egoica das formas e nos conectamos com a consciência pura e iluminada da essência divina, a consciência cósmica."

A autora

Beth Goulart é dramaturga, diretora, cantora, palestrante, escritora e atriz brasileira de teatro, cinema e televisão. Premiada na televisão e no teatro, transitou em diversos papéis e postos, atuando, produzindo e dirigindo ao longo da sua carreira de cinco décadas. Como atriz, deu vida para muitas personagens literárias, como a inesquecível Clarice Lispector — uma atuação amplamente premiada — e, mais recentemente, a Simone de Beauvoir. Em 2022, fez sua estreia como escritora fora da dramaturgia, ao lançar seu primeiro livro, Viver é uma arte: transformando a dor em palavras. É membro da Academia Brasileira de Cultura e ocupa a cadeira número 22, cujo patronesse é sua mãe, Nicette Bruno.

Ficha técnica

O que transforma a gente? - Breves reflexões para mudanças profundas

Beth Goulart

160 páginas

Editora Planeta