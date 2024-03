Beth Goulart revela episódio sobrenatural envolvendo a mãe, Nicette Bruno

A atriz Beth Goulart fez uma revelação sobrenatural envolvendo a mãe, Nicette Bruno, que faleceu em 2020, de Covid-19, aos 82 anos. Enquanto estava internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, o espírito de Nicette teria visitado o amigo e ator Marco Ricca, que estava internado em outro ambiente do mesmo hospital.

A notícia foi divulgada durante entrevista a “Quem”. Beth contou que soube do caso através do próprio ator Marco Ricca. Ele procurou a atriz para contar o que tinha acontecido enquanto estava no mesmo hospital que Nicette. A atriz estranhou no primeiro momento e disse que não seria possível que a visita tivesse acontecido, já que a mãe dela estava internada. Mas Marco garantiu que todos os dias o espírito de Nicette o visitava.

Durante o relato, o ator falou: ‘Beth, preciso falar com você, tenho que contar uma coisa para você, sua mãe foi todos os dias me visitar. ‘Ela estava ótima e dizia: ‘Meu querido, você vai melhorar, vai sair daqui, fique tranquilo.”

Marco Ricca contou até mesmo detalhes de como Nicette ia ao seu encontro, sorrindo e com passos lentos. “Ela estava ótima, Beth, sorrindo, do jeitinho dela, com aquele passinho dela’”. Beth acredita que a sua mãe teve um desdobramento espiritual. “Eu acho que ela teve um desdobramento espiritual. O corpo dela estava ali entubado, mas ela já estava trabalhando espiritualmente”.

A partida de Nicette Bruno foi dolorosa para Beth Goulart, os fãs e toda a família. Entretanto, a atriz acredita que a experiência relatada por Marco comprova de forma grandiosa que a mãe está muito bem em outro plano.