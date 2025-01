Agenda de shows 2025: saiba quais artistas internacionais virão ao Brasil

O festival The Town fará a segunda edição neste ano - (crédito: Divulgação)

Em 2024, o universo musical foi bastante agitado no Brasil. Diversos artistas vieram ao país para se apresentar. Como foram os casos de: Bruno Mars; Katy Perry; Cyndi Lauper; Linkin Park; Iron Maiden; Shawn Mendes; Akon e Madonna, que fez um show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A expectativa é que 2025 não seja diferente. Até o momento, grandes nomes já confirmaram apresentações no Brasil. Em janeiro, há um show aguardado da banda Twenty One Pilots. A dupla agitará os fãs em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Em fevereiro, Shakira e Christina Aguilera virão ao país. Para março está marcado o Lollapalooza, que receberá Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette e Shawn Mendes, que também se apresentou no Rock in Rio neste ano.

Em abril, será a vez de Scorpions. A banda tem shows marcados em São Paulo, Rio de Janeiro e em Brasília. System of a Down anunciou recentemente que também virá ao Brasil. O grupo de apresenta em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.

O festival The Town fará a segunda edição no próximo ano. O evento, que ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, já divulgou algumas atrações, que incluem: Katy Perry, Pitty, Green Day, Sex Pistols e Iggy Pop.

Por fim, em novembro estão marcados os shows das bandas Oasis (São Paulo) e Linkin Park (Rio de Janeiro, São Paulo Brasília e Porto Alegre). Neste ano, o Linkin Park agitou a capital paulista com dois shows lotados. Após as apresentações, a banda anunciou que retornará ao país.

Confira a agenda:

Janeiro

Ally Brooke: Rio de Janeiro e São Paulo

Twenty One Pilots: Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Patti Smith e Soundwalk Collective: São Paulo

Fevereiro

Shakira: Rio de Janeiro e São Paulo

Sting: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

I Wanna Be Tour: 15 de fevereiro em Curitiba e 22 de fevereiro em São Paulo

Christina Aguilera: 8 de fevereiro no CarnaUOL, São Paulo

Steve Aoki: 8 de fevereiro no CarnaUOL, São Paulo

Sean Paul: 8 de fevereiro no CarnaUOL, São Paulo

Março

The Offspring: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

Simply Red: Rio de Janeiro e São Paulo

Mudhoney: São Paulo

Kat Graham: São Paulo e Rio de Janeiro

Garbage: Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba

Lollapalooza 2025: 28 a 30 de março, São Paulo. Atrações: Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Rüfüs Du Sol e Tool

Alanis Morissette: Curitiba

Abril

Incubus: Curitiba e São Paulo

Monsters of Rock: 19 de abril com Scorpions, Judas Priest, Europe, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius

Scorpions: 21 de abril no Rio de Janeiro (show solo), 16 de abril em Brasília (Arena of Rock) e 19 de abril em São Paulo (Monsters of Rock)

Maio

C6 Fest: 22 a 25 de maio no Parque Ibirapuera, São Paulo. Atrações: Air, The Pretenders e Nile Rodgers & Chic

System of a Down: em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo

Agosto

Kylie Minogue: São Paulo

Setembro

The Town: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, São Paulo. Atrações: Katy Perry, Pitty, Green Day, Sex Pistols e Iggy Pop (até o momento)

Epica e Fleshgod Apocalypse: Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo

Novembro

Linkin Park: Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre

Oasis: São Paulo