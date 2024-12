Fogos de artifício: como proteger os pets no ano novo

Com a chegada das festas de fim de ano, a maior parte dos tutores de pets preparam para um momento temido: os fogos de artifício. Sinônimo de espetáculo em festas e comemorações, os tradicionais rojões podem provocar grandes malefícios e até danos para a saúde dos animais de estimação.

A audição aguçada dos bichinhos é ferida com os barulhos altos, o que pode culminar em fugas e acidentes. Uma pesquisa, realizada pela Petlove em parceria com o Instituto Caramelo, revela que 39% de tutores perderam ou conhecem alguém que perdeu animais devido ao pânico causado pelos fogos. Além disso, 82% dos entrevistados indicaram que os animais se assustam com o barulho.

Leia também: Cachorros e gatos poderão ter carteira de identidade em 2025

O estudo realizado com mais de 3 mil pessoas em âmbito nacional, entre os meses de novembro e dezembro, ilustra o real impacto dessa prática no bem-estar dos pets e faz parte da campanha ‘Chega de Fogos 2024’, que reforça a necessidade de conscientização sobre o tema.

A veterinária Bruna Garcia alerta que comportamentos que indicam estresse incluem tentativa de fuga, tremedeira e latidos. “Alguns pets mais sensíveis e com algum histórico podem ter crise convulsiva ou desmaio no momento do barulho. É possível ver que o pet está com dificuldade respiratória observando se as mucosas estão arroxeadas ou se arfa sem parar”, explica.

Aos tutores, cabe manter a casa fechada para impedir a fuga e abafar os sons. Bruna indica que, caso o animal já tenha apresentado reações negativas aos barulhos, os tutores devem ficar em casa para gerar conforto. “O calmante só deve ser usado em casos graves, prescritos por veterinários alguns dias antes da possível queima de fogos ou eventos estressantes”, ressalta.

A veterinária relata que, nos plantões de ano novo, comumente aparecem pets com machucados por conta de uma tentativa de fuga, grande dificuldade respiratória pelo estresse ou crises convulsivas.

“A campanha é importante para mostrar os malefícios dos rojões e apresentar dicas que possam amenizar as dores da prática. Hoje, cães e gatos fazem parte da família, perdê-los ou vê-los fragilizados, causa sofrimento a todos”, declara Bruna.