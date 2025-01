De repente, adulta! Maísa comenta transição do SBT para novela na Globo

Por trás do sorriso cativante e da irreverência que conquistaram o Brasil em sua infância, quando foi revelada no show de calouros de Raul Gil, na Record, e logo assumiu a apresentação de programas infantis no SBT, Maísa Silva, hoje com 22 anos, vive uma nova fase em sua carreira. Após sete anos longe das novelas e um percurso consolidado no cinema e no streaming, ela estreia na Globo em Garota do momento, onde interpreta sua primeira vilã, Bia, na trama das 18h.

Apadrinhada por Silvio Santos, Maísa começou na televisão aos 3 anos, cativando o público com seu carisma nos programas Sábado Animado, Domingo Animado e Bom Dia & Cia, além do quadro Pergunte à Maísa, em que brilhou ao lado do dono do baú com uma invejável intimidade com o patrão. Seu talento se estendeu para a teledramaturgia, com papéis marcantes como Valéria em Carrossel (2012) e Juliana em Carinha de anjo (2016-2019), ambas no SBT. "Eu cresci na frente das pessoas. Elas me veem como alguém da família, uma prima distante. Acho que, por isso, o carinho que recebo é tão especial", reflete a ex-prodígio.

Após brilhar em De volta aos 15, série da Netflix que estreou em 2022 e acumulou três temporadas bem-sucedidas contando a história da mulher de 30 anos que retorna à adolescência, Maísa volta às novelas em um desafio que marca sua transição inversa: de menina para mulher. "São sete anos longe das novelas, é a primeira vez em uma novela na Globo. Você faz uma coisa duas vezes na sua vida e essas duas coisas fazem muito sucesso, dá tudo certo. Mas isso, quando se é criança, e, do nada, você volta em um novo momento da vida, em um novo estado, em uma empresa nova, fazendo uma novela, que é uma coisa que tantos brasileiros assistem diariamente. Então, é uma responsabilidade tão grande!", desabafa a paulista de São Bernardo do Campo.

A atriz — que se aventurou algumas vezes na escrita com livros autobiográficos — não esconde o entusiasmo pela nova fase. Maísa admite que estrear na Globo não foi uma coisa que esperava, mas admite que é algo que gostaria. "Um desejo que eu tinha, mas que eu não imaginava para agora, para esse momento. Foi uma surpresa muito positiva quando a Natália Grimberg fez o contato comigo pelo WhatsApp. É minha primeira novela adulta e meu primeiro projeto na Globo. É um recomeço", comenta ela, que brilhou no cinema em filmes como Tudo por um popstar (2018), Cinderela Pop (2019) e Desapega! (2023).

Uma nova casa

Em Garota do momento, ambientada nos anos 1950, Maísa dá vida a Bia, uma jovem mimada que rivaliza com a mocinha Beatriz (Duda Santos) pelo amor de Beto (Pedro Novaes). "Quando recebi os primeiros textos, me apaixonei. A maneira como a Alessandra Poggi escreve transporta a gente para 1958 num estalar de dedos", conta. Acostumada a diversificar seus projetos, ela destaca o aprendizado intenso nas gravações. "Voltar para novela é reaprender a me comunicar dessa forma. É uma rotina puxada, mas tem sido uma jornada incrível."

Dando um novo passo em sua carreira, a atriz promete continuar surpreendendo, seja como a carismática estrela que o Brasil aprendeu a amar, seja como a nova vilã que promete causar na trama. "É um momento de muitas descobertas e eu estou indo no meu tempo, pronta para aprender e crescer."

Transcendendo gerações

Além do sucesso como atriz, Maísa Silva mantém um diálogo constante e próximo com seu público nas redes sociais, nas quais acumula números impressionantes: são 5,7 milhões de inscritos no YouTube, 20 milhões no TikTok, 49 milhões de seguidores no Instagram e 13 milhões no X (antigo Twitter). Por lá, ela compartilha bastidores, rotina de lazer e investe em campanhas publicitárias, consolidando sua influência como uma das principais figuras do entretenimento brasileiro.

A atriz não se limita à sua carreira artística e se destaca como uma das principais criadoras de conteúdo do país, navegando com maestria entre a atuação e as redes sociais. Mas, para Maísa, o sucesso não vem apenas dos números. "Se hoje estou aqui, em um papel tão importante em Garota do momento, é porque sempre busquei aprender e me reinventar. Crescer na frente das câmeras foi desafiador, mas é algo que me enche de orgulho", finaliza.

Maísa reconhece o peso de sua história. Para ela, o carinho que recebe dos fãs é reflexo de sua trajetória singular. "É emocionante quando encontro fãs que acompanham minha história há anos", conta. Entre as histórias que marcaram sua vida, ela lembra de um encontro inesperado na infância. "Uma vez, no McDonald's, uma moça colocou minha mão na barriga dela e disse que a filha dela se chamaria Maísa por minha causa. Eu era uma criança, foi um choque, mas também muito especial!"

De SBT a Globo, de SP ao Rio

Maísa reconhece que sua mudança da infância para a vida adulta influenciou como ela enxerga as empresas em que trabalhou. "É difícil pontuar as diferenças entre o SBT, onde vivi criança, e a Globo, onde chego adulta, porque eu mudei mais do que as empresas em si. Quando você é criança, idealiza tudo. Agora, com outra cabeça, tenho uma visão muito diferente das coisas", reflete a geminiana.

Apesar da transição, o orgulho por sua trajetória é evidente. "Minha história no SBT foi fundamental para que eu chegasse até aqui. Invadi os lares das pessoas por muitos anos e cresci junto com elas. Tudo o que conquistei é fruto de muito trabalho, e eu sou muito grata por isso."

Agora morando no Rio de Janeiro, Maísa se encanta cada vez mais com a cidade. "Eu amo São Paulo, mas confesso que o Rio está me conquistando. O carioca é empático, dá bom dia, conversa. Isso me fez sentir muito próxima das pessoas", diz. Entre gravações e compromissos, a atriz encontra tempo para aproveitar a praia, praticar ioga e receber amigos. Com seu tradicional bom humor, Maísa ainda brinca sobre o carnaval. "Se eu fosse anônima, passaria o dia na 25 de março fazendo sacolão para fantasias e, depois, iria em todos os blocos. Agora no Rio, vou receber todo mundo em casa. Já aviso que vai ficar lotada em março!"