Bafta 2025: veja a lista completa dos pré-indicados na premiação

A Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão divulgou, nesta sexta-feira (3/1), a lista dos pré-indicados ao Bafta 2025 (British Academy Film Awards), conhecido como o "Oscar Britânico".

O longa brasileiro Ainda estou aqui, de Walter Salles, está na lista de melhor filme em língua estrangeira, concorrendo com All we imagine as light (Tudo que imaginamos como luz), Black dog (Gou zhen), The Count of Monte Cristo (O Conde de Monte Cristo), Emilia Pérez, Flow, The girl with the needle, Kneecap, La chimera e The seed of the sacred fig (A semente do figo sagrado).

Guerra civil, filme britânico com Wagner Moura, recebeu seis pré-indicações nas seguintes categorias: cinematografia, som, efeitos visuais, edição, melhor roteiro original e melhor filme britânico. Veja abaixo a lista completa dos pré-indicados ao Bafta 2025:

Melhor filme

Anora



The apprentice



O brutalista

Um completo desconhecido

Conclave



Duna: parte dois



Emilia Pérez



Kneecap



A substância



Wicked

Filme britânico de destaque

Back to Black



Bird



Blitz



Guerra civil



Conclave



Gladiador 2



Hard truths



Kneecap



Lee



Love lies bleeding



The outrun



Paddington in Peru



Wallace and Gromit: vengeance most fowl



We live in time

Wicked little letters

Estreia de destaque de um escritor, diretor ou produtor britânico

Bring them down



Grand theft hamlet



Hoard



Kneecap



Monkey man



On falling



Santosh



Sister midnight



The taste of mango



The teacher

Filme para crianças e família

Flow



Kensuke’s kingdom



Piece by piece



Spellbound



That Christmas



Wallace and Gromit: vengeance most fowl



The wild robot



Young woman and the sea

Melhor filme em língua estrangeira

Tudo que imaginamos como luz



Black dog (Gou zhen)



O Conde de Monte Cristo



Emilia Pérez



Flow



The girl with the needle



Ainda estou aqui



Kneecap



La chimera



A semente do figo sagrado

Documentário

The Bibi files



Black box diaries



Daughters



Elton John: never too late



I am: Celine Dion



Made in England: the films of Powell and Pressburger



No other land



The remarkable life of Ibelin



Super/Man: the Christopher Reeve story



Will & Harper

Animação

Despicable me 4



Flow



Divertida Mente 2



Memoir of a snail



Moana 2



That Christmas



Wallace and Gromit: vengeance most fowl



The wild robot

Diretor

Tudo que imaginamos como luz, Payal Kapadia



Anora, Sean Baker



O brutalista, Brady Corbet



Conclave, Edward Berger



Duna: parte dois, Denis Villeneuve



Emilia Pérez, Jacques Audiard



La chimera, Alice Rohrwacher



Lee, Ellen Kuras



The outrun, Nora Fingscheidt



A substância, Coralie Fargeat

Roteiro original

Tudo que imaginamos como luz

Anora



The apprentice



O brutalista

Rivais

Guerra civil

Herege



Kneecap



A real pain



A substância

Roteiro adaptado

Um completo desconhecido

Conclave



Duna: parte dois

Emilia Pérez



Lee



Nickel boys



Nightbitch



The outrun



Sing Sing



Wicked

Melhor atriz



Amy Adams, Nightbitch



Cynthia Erivo, Wicked



Demi Moore, A substância



Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez



Kate Winslet, Lee



Marianne Jean-Baptiste, Hard truths



Marisa Abela, Back to black



Mikey Madison, Anora



Nicole Kidman, Babygirl



Saoirse Ronan, The outrun

Melhor ator

Adrien Brody, O brutalista



Colman Domingo, Sing Sing



Daniel Craig, Queer



Dev Patel, Fúria primativa



Hugh Grant, Herege



Jude Law, Firebrand



Kingsley Ben Adir, Bob Marley: one love



Ralph Fiennes, Conclave



Sebastian Stan, O aprendiz



Timothée Chalamet, Um completo desconhecido

Melhor atriz coadjuvante

Adriana Paz, Emilia Pérez



Ariana Grande, Wicked



Emily Watson, Pequenas coisas como estas



Felicity Jones, O brutalista



Isabella Rossellini, Conclave



Jamie Lee Curtis, The last showgirl



Margaret Qualley, A substância



Michele Austin, Hard truths



Selena Gomez, Emilia Pérez



Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Melhor ator coadjuvante

Clarence Maclin, Sing Sing



Denzel Washington, Gladiator 2



Edward Norton, Um completo desconhecido



Guy Pearce, O brutalista



Harris Dickinson, Babygirl



Jeremy Strong, O aprendiz



Kieran Culkin, A real pain



Mark Eydelshteyn, Anora



Stanley Tucci, Conclave



Yura Borisov, Anora

Melhor casting

Anora



O aprendiz



Back to black



Blitz



O brutalista



Um completo desconhecido



Conclave



Emilia Pérez

Kneecap – música e liberdade



Wicked

Melhor fotografia

Anora



O brutalista



Guerra civil



Um completo desconhecido



Conclave

Duna — parte dois



Emilia Pérez



Gladiador 2



Nosferatu



A substância

Melhor figurino

Beetlejuice, Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem



Blitz



Um completo desconhecido



Conclave



Duna — parte dois



Emilia Pérez



Furiosa: uma saga mad max



Gladiador 2



Nosferatu



A substância

Melhor edição

Anora



Rivais



Gurra civil



Um completo desconhecido



Conclave



Duna — parte dois



Emilia Pérez



Gladiador 2



Kneecap – música e liberdade



A substância

Melhor cabelo e maquiagem

O aprendiz



Beetlejuice, Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem



Blitz



Um completo desconhecido



Duna — parte dois



Emilia Pérez



Coringa: delírio a dois



Gladiador 2



A substância

Melhor trilha sonora

Beetlejuice, Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem

Blitz

O brutalista



Conclave



Emilia Pérez



Gladiador 2



Nosferatu



The outrun



A substância



Robô selvagem

Melhor direção de arte

Beetlejuice, Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem

Blitz



O brutalista



Um completo desconhecido



Conclave



Duna – parte dois



Gladiador 2



Nosferatu



A substância



Wicked

Melhores efeitos visuais

Alien: Romulus



Beetlejuice, Beetlejuice: os fantasmas ainda se divertem

Better man



Guerra civil



Deadpool & Wolverine



Duna – parte dois



Furiosa: uma saga mad max



Gladiador 2



Planeta dos macacos: o reinado



Wicked

Melhor som

Blitz



O brutalista



Guerra civil



Um completo desconhecido



Conclave



Duna: parte dois



Emilia Pérez



Gladiador 2



A substância



Wicked

Melhor curta britânico de animação

Adiós



Mee and Burd



Mog’s Christmas



Plunge



Three hares



Wander to wonder

Melhor curta britânico

The ban



Clodagh



The flowers stand silently, witnessing



Homework



Marion



Milk



Rock, paper, scissors

Sister wives



Stomach bug



Woodlice