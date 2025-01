Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (2/1)

AS REPETIÇÕES



Data estelar: Vênus ingressa em Peixes.



Antes de que o ano novo fique velho novamente, pela repetição dos mesmos padrões que estruturam os relacionamentos em que te meteste, procura te interiorizar para resgatar, todos os dias, a chama que arde de esperança no réveillon, a que te motiva a continuar te lançando, todos os dias, à aventura de viver, com desapego pelos resultados.



A rotina é inevitável, há repetições que precisam acontecer, são fruto da necessidade, mas há outras repetições que se articulam em torno de nossas neuroses, esses complexos mecanismos psíquicos que mantêm nossas almas amarradas a circuitos de sofrimento, abuso e opressão.



Mesmo que não tenhas recursos para investir em terapias para te livrar dessas repetições, ou que desacredites da psicologia, encontra um jeito de te livrar das neuroses, não te acomodes nelas.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Situação complexa para sua alma administrar, porque, ainda que seja recomendável atuar para promover paz e entendimento, há horas em que se torna necessário partir para a agressão, antes de acontecer um abuso.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Por que alguém sairia de sua zona de conforto? Todos buscamos o lugar mais confortável possível para nos acomodar, mas se permanecermos tempo demais por aí, muito provavelmente deixamos de evoluir através das experiências.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É melhor assumir o papel de apaziguar os ânimos do que colocar mais lenha na fogueira das vaidades que, agora, querem ser satisfeitas todas ao mesmo tempo. Procure não se deixar enredar nessa trama muito complexa.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Haverá razões e circunstâncias tensas, mas essas não devem necessariamente alterar seu humor. É possível navegar em águas turbulentas com certo domínio da situação, essa é a condição em que você se encontra.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A competição vai sendo substituída pela compreensão mutua e a colaboração, porém esse é um processo que ainda pode demorar milhares de anos. Enquanto isso, a medição de forças é a nota dominante dos relacionamentos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nem tudo que seria ideal está ao seu alcance, mas isso não há de se tornar objeto de ressentimento nesta parte do caminho, porque entrar nessa onda seria fácil, só que para sair dela depois seria quase impossível.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os humanos são entidades complexas, cheios de emoções ambíguas e pensamentos discordantes. Porém, é com essas entidades que você precisa construir seu destino, contando inclusive com que você seja uma delas. É assim.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Considere o seguinte, é desnecessário se precipitar em qualquer direção que as pessoas pressionem, porque elas se sentem desassossegadas. Melhor você preservar a presença de espírito e agir com calma.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Considere o seguinte e meça suas atitudes com justiça, será necessário reagir com impaciência diante dos absurdos que as pessoas provocam? Não será melhor manter o prumo e atuar com mais sabedoria? Pense nisso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nada se perde, tudo se transforma, mas algumas coisas estragam no meio do caminho e ficam inúteis. É possível reciclar, sempre! A questão não é essa, a questão é de se realmente vale a pena apostar em reciclagem.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando sua alma se sentir ameaçada por qualquer coisa que acontecer, procure conscientemente dar um tempo antes de reagir, porque qualquer segundo que você ganhar significará uma resposta melhor. Aproveite.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As tensões não são novas, mas como a alma anda meio fora de prumo, resultado do barulho das festividades, parece que surgissem do nada. São tensões velhas, o novo fica por conta das atitudes que você pode tomar.