Não é só tristeza: perder na Mega da Virada gera onda de memes

Uma dessas mensagens virais no WhatsApp detalha que para os que não conseguiram uma casquinha do maior prêmio da história, o projeto de ir aos parques da Disney, por exemplo, teve de ser adaptado para uma visita ao Nicolândia, no Parque da Cidade. Quem queria ir para o Sea World, outro parque na Flórida que tem como temática o mundo aquático, vai ter que se contentar com o “pesque pague atrás da Rodoviária de Taguatinga”.

A Torre de TV, no Eixo Monumental, substitui, por hora, a Torre Eiffel, na França; e a viagem de cruzeiro vai ter que ser de pedalinho, no Lago Paranoá. O Vaticano fica para a próxima, e as bênçãos do Papa Francisco vão ter de ser transmitidas pelo Padre Moacir, por meio da Missa de Pentecostes no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, em Ceilândia. O Bar Snooker Seu Quinca, em Taguatinga, toma o lugar dos cassinos de Las Vegas; e o passeio no Shanghai Maglev, único trem de levitação magnética do mundo, localizado na China, será entre as solitárias duas linhas do Metrô do Distrito Federal.