Fernanda Torres é favorita ao Globo de Ouro, segundo 'Variety'

Indicada ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme Dramático por Ainda Estou Aqui, a atriz Fernanda Torres foi listada pela revista Variety como a favorita ao prêmio. Atriz que dá vida à Eunice Cunha no longa concorre ao lado das atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Site estadunidense destaca que a atriz é da única na categoria cujo filme também foi indicado ao prêmio. No entanto, segundo o site, Nicole Kidman e Angelina Jolie aparecem logo atrás e tem chances de ganhar o prêmio. Cerimônia de premiação ocorre no domingo (5/1).

Ainda estou aqui concorre na categoria Melhor filme em língua não-inglesa. Para a Variety, o favorito para a premiação é o indiano Tudo Que Imaginamos Como Luz, seguido de Emilia Pérez (França). O longa brasileiro aparece em terceiro.

Aclamada pela crítica internacional, Torres ainda tem chances de concorrer ao Oscar e repetir o feito da mãe, Fernanda Montenegro, indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1999 por Central do Brasil. A atriz e o filme Ainda estou aqui estão entre os pré-indicados ao prêmio. Os indicados para a premiação serão anunciados no dia 17 de janeiro.

Com a ditadura de pano de fundo, o novo filme de Salles é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. A obra conta a trajetória da ativista Eunice Cunha após ter o marido, o ex-deputado Rubens Paiva, morto pelo regime militar. Obra se tornou o quinto filme mais assistido no Brasil em 2024.