Maíra Cardi e Thiago Nigro divulgam perda de bebê e são criticados na web

A influenciadora Maíra Cardi anunciou nesta quinta-feira (2/1) a perda do terceiro filho, fruto do relacionamento com Thiago Nigro. A informação foi compartilhada por meio de um vídeo, onde Maíra aparece deitada na maca de um hospital.

Ela explicou que teve um sangramento, foi ao hospital e lá descobriu que o bebê estava sem batimentos. "Ela (enfermeira) disse que não houve descolamento (de placenta). O coração apenas parou de bater. Ela disse que possivelmente parou de bater há 3 dias, ou seja, dia 31. Deus sabe de todas as coisas. Aceitamos tudo que ele tem para nós", disse.

Maíra e Thiago receberam diversas mensagens de apoio nas redes sociais. Por outro lado, muito internautas criticaram o casal por conta da exposição do caso. Alguns, inclusive, acusaram os dois de se aproveitarem da situação para monetizar.

Maira Cardi perde bebê que esperava de Thiago Nigro e casal de influencer transformam tal situação em conteúdo para monetizar.



Eu sou nutricionista e sempre detestei a Maira Cardi justamente por que ela PLANEJAVA falar absurdos para viralizar.



Agora ela antes dos 3 meses, divulgou a gravidez dela e pasmem, até gravou o feto morto e a reação do marido!



Queria não ter visto esse vídeo da Maíra Cardi, que tristeza. Bizarro transformar esse momento em conteúdo pra rede social. January 3, 2025

a maira cardi monetizando com a morte de um bebê, fico perplexo com as pessoas que vocês dão fama January 3, 2025

Pronunciamento

Após a repercussão do caso, Maíra gravou outro vídeo informando que não usava o Instagram para publicar conteúdos pessoais, pois, para isso, usava o TikTok. Ela também criticou o comportamento dos usuários da rede e disse que a internet está virando "terra de ninguém".

"As pessoas estão cada vez mais grosseiras, estúpidas, tóxicas... está tão na moda essa palavra. Já não é mais prazeroso estar na internet de modo geral", declarou. "Estou passando aqui, para dizer para quem gosta de mim, tem carinho e me respeita, que estou postando minhas coisas pessoais na outra plataforma.

Nos stories, a equipe da influenciadora publicou uma nota falando sobre a saúde de Maíra e anunciando que a agenda dela continuará a mesma. Confira abaixo, na íntegra: