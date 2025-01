Inteligência artificial: Las Vegas sedia show imersivo de música eletrônica

O projeto solo do DJ e produtor ítalo-americano Matteo Milleri, intitulado de Anyma, se apresentou na Sphere de Las Vegas em um show imersivo que utilizou da inteligência artificial para proporcionar efeitos visuais e auditivos.

A turnê de música eletrônica The End of Genesys, marcada para os últimos dias de 2024 e 1º de janeiro, explorou telas de LED para simular o rompimento do plano celestial com a terra. Anyma é o primeiro artista eletrônico a inovar as possibilidades do local e esgotar seis apresentações seguidas na Sphere.

Desde a abertura do espaço em 2023, a maioria dos shows da Sphere contemplava o gênero do rock. Anyma foi o primeiro DJ a performar no local, sem residência prévia em Las Vegas. O novo nome da eletrônica na cidade rendeu 130.000 ingressos vendidos.

Os assentos programados para tremer com a música e o espetáculo visual aproveitaram as tecnologias disponibilizadas e promoveram uma experiência imersiva. Uma grande figura robótica rompendo uma parede de vidro evidenciou a estética robô-humano proposta pela fusão de tecnologia e arte.

Apesar do foco na imersão tecnológica, os shows contaram com convidados especiais. FKA Twigs dançou debaixo d'água ao som de um remix do DJ; Grimes apareceu brevemente na tela contorcida em uma caixa; Delilah Montagu cantou ao vivo ao lado de Anyma; e Ellie Goulding teve o rosto modificado hipnoticamente em uma colaboração inédita com o DJ.