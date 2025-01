'Ainda estou aqui' aparece na lista de pré-indicados ao Bafta 2025

Ainda estou aqui foi pré-indicado em mais uma premiação internacional. O filme de Walter Salles está concorrendo ao título de melhor filme em língua estrangeira do Bafta 2025 (British Academy Film Awards), conhecido como "Oscar Britânico".

A lista foi divulgada pela Academia Britânica de Artes do Cinema e Televisão nesta sexta-feira (3/1). Ainda estou aqui concorre ao lado dos filmes All we imagine as light (Tudo que imaginamos como luz),

Black dog (Gou zhen), The Count of Monte Cristo (O Conde de Monte Cristo), Emilia Pérez, Flow, The girl with the needle, Kneecap, La chimera e The seed of the sacred fig (A semente do figo sagrado).

Diferente das outras premiações, como Oscar e Globo de Ouro, a atriz Fernanda Torres, protagonista de Ainda estou aqui, não está na lista de pré-indicados.

Guerra Civil

Outro filme com representação brasileira teve mais espaço na lista do Bafta. Guerra Civil, longa de Alex Garland com a produtora A24, recebeu seis pré-indicações sendo quatro em categorias técnicas — cinematografia, som, efeitos visuais e edição — uma de roteiro original e uma em Melhor filme britânico. Wagner Moura, que estava na corrida para Melhor ator, não apareceu na lista, assim como a co protagonista Kirsten Dunst.

O Bafta é um prêmio conhecido por dar mais espaço ao cinema britânico e costuma ter os vencedores mais distintos durante a temporada de premiações. Um bom exemplo é o documentário Senna de 2012 que venceu as categorias de Melhor documentário e Melhor edição, mas, mesmo com temática voltada para um herói brasileiro, tinha o cineasta britânico Asif Kapadia no comando, o que facilitou a aceitação da Academia.

Lista completa

Veja abaixo a lista completa dos pré-indicados ao Bafta 2025:

Melhor filme

Anora



The apprentice



The brutalist



A complete unknown



Conclave



Dune: part two (Duna: parte dois)



Emilia Pérez



Kneecap



The substance (A substância)



Wicked

Filme britânico de destaque

Back to Black



Bird



Blitz



Civil war (Guerra civil)



Conclave



Gladiator II



Hard truths



Kneecap



Lee



Love lies bleeding



The outrun



Paddington in Peru



Wallace and Gromit: vengeance most fowl



We live in time

Wicked little letters

Estreia de destaque de um escritor, diretor ou produtor britânico

Bring them down



Grand theft hamlet



Hoard



Kneecap



Monkey man



On falling



Santosh



Sister midnight



The taste of mango



The teacher

Filme para crianças e família

Flow



Kensuke’s kingdom



Piece by piece



Spellbound



That Christmas



Wallace and Gromit: vengeance most fowl



The wild robot



Young woman and the sea

Melhor filme em língua estrangeira

All we imagine as light (Tudo que imaginamos como luz)



Black dog (Gou zhen)



The Count of Monte Cristo (O Conde de Monte Cristo)



Emilia Pérez



Flow



The girl with the needle



Ainda estou aqui



Kneecap



La chimera



The seed of the sacred fig (A semente do figo sagrado)

Documentário

The Bibi files



Black box diaries



Daughters



Elton John: never too late



I am: Celine Dion



Made in England: the films of Powell and Pressburger



No other land



The remarkable life of Ibelin



Super/Man: the Christopher Reeve story



Will & Harper

Animação

Despicable me 4



Flow



Inside out 2 (Divertida Mente 2)



Memoir of a snail



Moana 2



That Christmas



Wallace and Gromit: vengeance most fowl



The wild robot

Diretor

All we imagine as light, Payal Kapadia



Anora, Sean Baker



The brutalist, Brady Corbet



Conclave, Edward Berger



Dune: part two, Denis Villeneuve



Emilia Pérez, Jacques Audiard



La chimera, Alice Rohrwacher



Lee, Ellen Kuras



The outrun, Nora Fingscheidt



The substance, Coralie Fargeat

Roteiro original

All we imagine as light



Anora



The apprentice



The brutalist



Challengers



Civil war



Heretic



Kneecap



A real pain



The substance

Roteiro adaptado

A complete unknown



Conclave



Dune: part two



Emilia Pérez



Lee



Nickel boys



Nightbitch



The outrun



Sing Sing



Wicked

Atriz principal