Bad Bunny anuncia novo disco para este domingo (5/1)

O cantor porto-riquenho Bad Bunny irá lançar neste domingo (5/1) nas plataformas digitais seu novo álbum, Debí tirar más fotos. Com as 17 faixas reveladas nesta sexta (3/1), incluindo as já lançadas El clúb e Pitorro de coco, o disco aborda o amor e o fim de um relacionamento.

O músico, que é o latino americano mais ouvido da história no Spotify, anunciou o sexto álbum no final de dezembro de 2024 por meio de um vídeo publicado no Instagram. Na publicação da rede social, um idoso, que afirma não ter tirado fotos em sua vida, comenta que deveria ter tirado, vivido e amado mais.

O último trabalho do cantor, que é um dos mais ouvidos no mundo, foi em 2023, com o disco Nadie sabe lo que va a pasar mañana, que conta com hits como Monaco, Perro negro e Where she goes.