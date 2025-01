Detalhes sobre o retorno de Gabi Melim aos palcos

A cantora Gabi Melim, conhecida por sua trajetória no trio Melim, compartilhou nesta quinta-feira (2) novidades sobre sua saúde e o tão aguardado retorno aos palcos. Aos 30 anos, Gabi foi diagnosticada com paralisia de Bell, condição que causa fraqueza em um lado do rosto, afetando expressões faciais e, consequentemente, sua performance artística.

Em um vídeo descontraído publicado no Instagram, Gabi apareceu sem maquiagem e brincou sobre sua aparência: “Perdão pela cara amassada e pela falta de pente no cabelo, caí da cama e gravei.” Ela revelou que já retomou os ensaios e prometeu divulgar em breve as novas datas de seus shows solo. “Obrigada pelo carinho e paciência. Que 2025 seja maravilhoso para todos nós!”, celebrou.

Durante o relato, a cantora aproveitou para compartilhar aprendizados sobre seu processo de recuperação. Gabi destacou a importância de agir rápido diante dos primeiros sintomas. “Se você descobre no início, é mais fácil de reverter. Então, a qualquer sinal de paralisia, vá a uma emergência”, recomendou.

Entre os cuidados citados, Gabi ressaltou a necessidade de fisioterapia facial, uso de óculos e boné para proteger os olhos ao sair e oclusão do olho afetado apenas durante o sono. Ela também enfatizou a importância de evitar práticas inadequadas, como o uso de gelo e exercícios de mímica exagerados, que podem prejudicar a recuperação.

Gabi aproveitou para desmistificar práticas frequentemente associadas ao tratamento da paralisia de Bell. Entre os cinco principais mitos apontados por seus médicos estão o uso de eletroterapia, exercícios exagerados em frente ao espelho, mascar chiclete e soprar balões ou canudos.

Ela explicou que essas ações podem causar sincinesias, movimentos involuntários prejudiciais ao processo de reabilitação. “São orientações passadas pelos profissionais que cuidam do meu caso, e quis dividir com vocês para ajudar quem está enfrentando algo parecido”, comentou a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela (@gabimelim)

Como é o tratamento de Gabi Melim para a paralisia de Bell

O tratamento da artista envolve sessões intensivas de fisioterapia facial, realizadas três vezes ao dia. “E vamos em busca da recuperação. Faço alongamentos sozinha e também com a fisioterapeuta três vezes por semana”, contou em uma publicação recente. Além disso, Gabi passou por uma série de exames, como tomografia e ressonância magnética, que descartaram condições mais graves.

Segundo a cantora, o diagnóstico foi atribuído à ansiedade, que teria desencadeado a inflamação do nervo facial, levando à paralisia do lado direito do rosto. “O lado direito do meu rosto não mexe, a vista não fecha, mas já estou sendo cuidada por médicos maravilhosos, medicada e fazendo fisioterapia facial”, explicou aos seguidores.

De acordo com especialistas, a paralisia de Bell ocorre devido à inflamação do nervo facial, que pode ser comprimido nos ossos do crânio, impedindo a comunicação adequada com os músculos do rosto. Embora a condição cause desconforto, ela é geralmente reversível com tratamento adequado, como o que Gabi está realizando.

Além de atualizar os fãs sobre sua evolução, Gabi agradeceu as mensagens de apoio e incentivou a troca de energias positivas. “Obrigada pelas mensagens de carinho. Estou seguindo firme com o tratamento e confiante na recuperação”, afirmou. A situação de Gabi relembra outros casos, como o da apresentadora Fernanda Gentil, que também enfrentou a paralisia de Bell no início deste ano.