Os novos projetos dos Jonas Brothers para 2025

Os Jonas Brothers estão se preparando para um 2025 repleto de novidades e projetos emocionantes. Durante uma transmissão especial de fim de ano na TV norte-americana, o trio de irmãos – Kevin, Joe e Nick Jonas – deu pistas sobre o que os fãs podem esperar para o próximo ano.

Nick Jonas anunciou que, no dia 17 de janeiro, será lançada uma nova colaboração da banda com o DJ e produtor Marshmello. “Temos uma nova música com o Marshmello, que será lançada no dia 17 de janeiro”, revelou o cantor, deixando os fãs empolgados com a parceria.

Além disso, Nick compartilhou que, em 2025, retornará aos palcos da Broadway. “Vou voltar à Broadway no próximo ano em ‘The Last Five Years’, que mal posso esperar para fazer”, contou, confirmando sua participação na renomada peça musical.

Enquanto isso, Kevin Jonas deu a entender que os fãs podem se preparar para uma “grande turnê” em 2025. Joe, por sua vez, aproveitou para antecipar que o show de Ano Novo dos Jonas Brothers incluirá uma “prévia” de muitas músicas que farão parte da próxima turnê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Canadian Football League (@cfl)

Sobre o que é ‘What This Could Be’ de Joe Jonas

Joe Jonas está de volta à cena musical com seu mais recente single, What This Could Be. Em uma semana cheia de expectativa, o cantor compartilhou nas redes sociais sua empolgação com a recepção da música, revelando que decidiu adiar o lançamento de seu próximo álbum, Music for People Who Believe in Love, para fazer ajustes adicionais após a boa aceitação de What This Could Be.

A canção, co-escrita por Jonas, Feist e Dan Nigro, tem um tom reflexivo e é acompanhada por um visualizador que inclui vídeos e fotos pessoais do artista. Musicalmente, What This Could Be destaca-se por sua abordagem emocional, onde Jonas recorda um relacionamento passado. O novo single segue o lançamento de Work It Out, e ambos estarão presentes no aguardado álbum.

Jonas também comentou sobre o processo criativo do novo álbum, que foi inspirado por experiências pessoais e colaborações com outros artistas. Ele busca uma sonoridade que combina letras profundas com melodias animadas, garantindo que o público possa se conectar emocionalmente com a música de forma leve.

“Acho que muitas das canções, mesmo no meu álbum, são emocionais e, às vezes, pesadas, mas também há músicas que são animadas e divertidas,” afirmou. Além disso, o artista revelou que está planejando incluir várias colaborações em seu novo trabalho. Ele acredita que diferentes vozes ajudam a contar histórias de forma mais rica e dinâmica, permitindo que o ouvinte se envolva ainda mais nas narrativas que apresenta.