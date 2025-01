O Brutalista é o grande vencedor em drama do Globo de Ouro de 2025

O Globo de Ouro oficialmente deu a largada para a temporada de premiações na virada deste domingo (5/1) para segunda (6). O Brutalista épico do diretor Brady Corbet saiu na frente nesse longo período que vai desembocar no Oscar coma vitória na principal categoria da noite. A de Melhor filme de drama.

O longa de 3h30 de duração acompanha o arquiteto fictício Lazslo Toth (Adrien Brody), que, após fugir da Europa, precisa se refugiar na Pensilvânia e trabalhar na cidade. O filme propõe uma discussão, por meio da metáfora da arquitetura brutalista, sobre contexto capitalista pós-segunda guerra mundial.

Além do prêmio principal, a produção disputava outras 6 categorias, Melhor direção com Brady Corbet, Melhor ator com Adrien Brody, Melhor atriz coadjuvante com Felicity Jones, Melhor ator coadjuvante com Guy Pearce, Melhor roteiro e Melhor trilha sonora . Nessas saiu vencedor em direção e Melhor ator.

Forte para o Oscar

O Brutalista é um dos principais favoritos para o prêmio de Melhor Filme no Oscar de 2025. O longa já ganhou o Leão de Prata no Festival de Veneza e está forte em absolutamente todas as premiações que tiverem a lista de indicados revelada até o momento. Com a vitória no Globo de Ouro, a obra dá mais um passo para conquistar o principal prêmio do cinema norte-americano no dia 2 de março.