Brasil ganha prêmio no Festival de Veneza

Fernanda Torres, uma das protagonistas do filme, estava cotada para levar o prêmio de Melhor Atriz, mas perdeu para Nicole Kidman, com o filme Babygirl. Mas a australiana não compareceu à cerimônia de premiação, devido à morte repentina da mãe.

O ponto alto do festival foi o anúncio do grande vencedor do Leão de Ouro: Pedro Almodóvar, com La Habitación de al lado. Muito emocionado, o cineasta espanhol agradeceu às protagonistas por Tilda Swinton e Julianne Moore e defendeu o direito à eutanásia. "O ser humano deve ser livre para viver e para morrer quando a vida for insuportável", disse.

O diretor espanhol Pedro Almodóvar recebe o Leão de Ouro com o filme "La Habitación de al lado" (foto: AFP)

Vencedores do 81º Festival de Veneza

Melhor filme (Leão de Ouro): La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar

Grande Prêmio do Júri: Vermiglio, de Maura Delpero

Melhor diretor (Leão de Prata): Brady Corbet, por The Brutalist

Prêmio especial do júri: April, de Dea Kulumbegashvili

Melhor roteiro: Murilo Hauser e Heitor Lorega, por Ainda Estou Aqui

Melhor atriz (prêmio Coppa Volpi): Nicole Kidman, por Babygirl