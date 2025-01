Quando será o Oscar? Brasil tem chances de ser indicado

Com a premiação do Globo de Ouro, aumentam as expectativas para o Oscar 2025. A Academia vai divulgar os concorrentes em 17 de janeiro e a cerimônia de premiação está marcada para 2 de março, domingo de carnaval.

No Brasil, a premiação geralmente é transmitida pela TNT, na TV por assinatura, e na Max, serviço de streaming pago.

Após Fernanda Torres levar a estatueta de melhor atriz, os brasileiros estão com mais esperança de ver a brasileira ganhando um Oscar pelo seu trabalho no filme Ainda estou aqui, de Walter Salles.

Apesar dos indicados ainda não terem sido divulgados, há grandes chances de que Fernanda entre na lista. A categoria de melhor atriz está disputada neste ano, com fortes artistas lutando por cinco vagas: Cynthia Erivo (Wicked), Angelina Jolie (Maria), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (A substância), Nicole Kidman (Babygirl) e Marianne Jean Baptiste (Hard truths).

Ainda estou aqui também pode concorrer na categoria de filme internacional. A Academia divulgou recentemente os 15 filmes que avançaram para a próxima ronda de votação.