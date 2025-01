Fernanda Torres também fez história em 1986 com a Palma de Ouro

Fernanda Torres se tornou a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama por interpretar Eunice Paiva no filme Ainda estou aqui. No entanto, essa não é a primeira vez que a atriz fez história. Em 1986, com apenas 20 anos de idade, Fernanda conquistou um prêmio inédito para o Brasil ao ganhar a Palma de Ouro de melhor atriz no Festival de Cannes, pela atuação em Eu sei que vou te amar, de Arnaldo Jabor.