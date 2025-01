Globo de Ouro: Fernanda Torres conquista o mundo e faz história

Foram anos de espera para que uma das principais famílias do teatro e do audiovisual brasileiros tivesse seu trabalho reconhecido de modo inédito. Fernanda Torres conseguiu. A atriz se tornou a primeira brasileira a vencer um Globo de Ouro de Melhor atuação por Ainda estou aqui. A escolha tirou um suspiro de surpresa da apresentadora Viola Davis, que anunciou a vitória da representante do Brasil.

A atriz nacional, que desbancou nomes do calibre de Nicole Kidman e Angelina Jolie, subiu ao palco representando toda uma nação que havia ficado desapontada, em 1999, quando Fernanda Montenegro não foi consagrada na mesma categoria da filha por sua atuação em Central do Brasil, outro longa de sucesso do diretor Walter Salles. "Eu queria dedicar esse prêmio a minha mãe, ela estava aqui há 25 anos. Este prêmio prova que a arte pode sobreviver", afirmou a ganhadora, em inglês, em seu discurso da vitória.

Ela exaltou o longa que protagonizou e que perdeu o prêmio de Melhor filme estrangeiro para o musical Emília Perez. No entanto, a importância dessa produção brasileira foi destacada pela vencedora. "Num momento de muito medo no mundo, este prêmio e esse filme representam muita coisa", declarou. "Que história, Walter", comemorou homenageando o diretor, que estava presente na cerimônia.

A noite

A premiação ainda teve mais três grandes vencedores: Os filmes Emília Perez, em comédia e O brutalista, em drama, e a série Xógum. O primeiro não apenas superou Ainda estou aqui como também levou Melhor atriz coadjuvante, entregue para Zoe Saldaña, Melhor música original e Melhor filme de comédia/ musical. O brutalista, que garantiu Melhor ator, teve discurso emocionado e aplausos de pé para Adrien Brody. E ainda levou, Melhor diretor, para o estreante Brady Corbet, e Melhor filme de drama

Entre as séries, Xógum ficou no alto do pódio. A produção amealhou quatro troféus, entre eles, o principal da noite em televisão: Melhor série de drama. Hiroyuki Sanada, como Melhor ator, Anna Sawai, como Melhor atriz, e Tadanobu Asano, como Melhor ator coadjuvante, completaram as vitórias. Hacks foi destaque em comédia, saindo com a categoria principal além da estatueta de Melhor atriz, para Jean Smart. Bebê Rena, por sua vez, levou a de melhor em minissérie e Melhor atriz coadjuvante com Jéssica Gunning.

Outra surpresa foi a vitória de Demi Moore, Melhor atriz de comédia/ musical por A substância, filme de terror que critica o padrão estético do mercado de show business. Ela, com 62 anos, e mais de quatro décadas de carreira, foi reconhecida pela primeira vez em uma grande premiação.

Por outro lado, Jodie Foster, atriz que ganhou o Globo de Ouro pela quinta, este ano foi premiada pela performance em True detective. Quem também fez história foi Kieran Culkin, irmão de Macaulay Culkin. O ator ganhou pelo segundo ano seguido em categorias distintas. Em 2024, foi o Melhor ator em série de drama, pela interpretação de Roman Roy em Succession, este ano foi o Melhor ator coadjuvante em filme, pelo personagem Benji, em A verdadeira dor.