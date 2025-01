Fernanda Torres não foi primeira opção para 'Ainda estou aqui'; entenda mudança

Ainda estou aqui rendeu o Globo de Ouro para Fernanda Torres no papel da viúva Eunice Paiva. Embora premiada, Fernanda não foi a primeira opção do diretor Walter Salles para interpretar a protagonista.

Mariana Lima, 52 anos, foi procurada por Salles para dar vida a Eunice, iniciou os estudos para o papel, mas decidiu abandonar o projeto por conta de problemas pessoais.

Em entrevista ao portal O Globo em dezembro, Mariana conta a jornada: “Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo (de divórcio), Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia.”

Foi quando Fernanda assumiu o papel ainda sem saber que não tinha sido a primeira opção do diretor. Convidada para viver Odete Roitman no remake de Vale Tudo, a atriz recusou por estar comprometida com Ainda estou aqui. "Isso acontece na nossa profissão, e o personagem é de quem faz", disse Mariana.

A atriz foi dar vida a Tia Salete, personagem cômica da novela No rancho fundo. Mariana ressalta a mudança de curso na carreira com a personagem sertaneja e destaca a importância de pedir ajuda quando se trata de saúde mental: “Me fez muito bem, foi um dos trabalhos mais felizes da minha vida. Quero continuar circulando nesse ambiente. Amo mulheres dramáticas, densas, mas essa alegria (de Tia Salete) me curou de muita coisa.”