Exposição hiper-realista de Giovani Caramello chega à reta final

Aberta em novembro do ano passado, a exposição de Giovani Caramello, Hiper-realismo no Brasil, irá se prolonga até o dia 12 de janeiro. Com curadoria de Icaro Ferraz Vidal Júnior, a mostra reúne 13 esculturas hiper-realistas sobre envelhecimento. As visitas podem ser feitas de terça a domingo, a partir das 19h, na Caixa Cultural.

A fragilidade humana é o tem central da exposição ao apresentar esculturas de crianças, adultos e idosos. “Busquei construir um percurso no qual o fascínio do trabalho em relação à técnica parece conviver com a questão da passagem do tempo e também com uma espécie de paradoxo que ele constroi no interior dessa poética”, explica Icaro sobre o processo de curadoria.

Para as obras de Hiper-realismo no Brasil, Giovani utilizou materiais como silicone, bronze e cerâmica. O artista autodidata costumava trabalhar com modelagem 3D, buscando aperfeiçoar suas técnicas por meio do hiper-realismo.